نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضريها فى رمضان … ألذ طريقة لعمل حلو اللوتس الباردة تذوب فى الفم لازم تجريبها طعمها خطير جدا في المقال التالي

عمل حلو اللوتس الباردة تذوب فى الفم، اللوتس من أنواع البسكويت المميزة التي يفضل تناولها جميع محبين القهوة، فهي ذات طعم لذيذ بجانب القهوة ولها مذاق مختلف عن أنواع البسكويت المتداولة، بدء تصنيعها في بداية العشرينات وازداد أنتشارًا حتى أصبح يتم تصنيع منه العديد من أنواع الحلوي، تعرف على طريقة حلو اللوتس الباردة لا تحتاج لأكثر من نصف ساعة لتحضيرها، وكرات اللوتس بالشكولاتة المميزة. عمل حلو اللوتس الباردة تذوب فى الفم سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني طرية تحضير حلو اللوتس الباردة مكونات الطبقة الأولي لحلو اللوتس الباردة كوب من بسكوت اللوتس المطحون.

كوب من بسكويت عادي مطحون سادة.

100 جرام فقط من الزبدة. مكونات الطبقة الثانية لحلو اللوتس الباردة جبن كريمي بمقدار نصف كوب.

كوبان من الزبادي.

سكر بمقدار نصف كوب.

كوب حليب جاف.

علبة قشطه. للتزيين حلو اللوتس الباردة بسكويت لوتس. الطريقة حلو اللوتس الباردة ف طبق نقوم بوضع مكونات الطبقة الأولي مطحونة جميعها ويضاف لها الزبدة الذائبة.

يقلب المكونات معًا جيدًا وتوضع في الصينية وتأكد من فردها جيدًَا.

في الخلاط الكهربي أو في الكبة قوم بوضع مكونات الطبقة الثانية جميعها، وقم بمزجه مهما معًا ويفضل إضافة القليل من زبدة اللوتس لهما.

توضع المكونات فوق طبقة البسكوت المطحون في الصينية.

قوم بتسخين الفرن على درجة حرارة تصل لأكثر من 180 درجة وضع الصينية بها مدة لا تزيد عن 15 دقيقة.

قم بإخراج الصينية من الفرن وأنتظر حتى تهدأ.

يمكنك تزين وجهها بالبسكوت كامل أو طحنه ووضعه على الوجه بشكل متناثر. كرات اللوتس بالشوكولاتة بسكوت لوتس مطحون ناعم بمقدار كوبان.

100 جرام من الزبدة.

شوكولاتة ذائبة. طريقة عمل كرات اللوتس بالشوكولاتة في طبق ضع كوبات اللوتس وتأكد من نعومة اللوتس.

قم بإذابة الزبدة وضعها على اللوتس المطحون وقم بتقليبهما معًا بشكل جيد.

إذا لاحظت أن المكون غير متماسك قم بإضافة القليل من الزبدة الإضافية لها حتى يصبح يمكن تكوين كرات منها.

كون البسكوت المطحون على شكل كرات وضعها بعد ذلك في طبق الشوكولاتة الذائبة.

قلب الكرات على جميع الاتجاهات وبعد ذلك أتركها حتى تتماسك.

إذا جان الجو ذو درجة حرارة مرتفعة يمكنك وضعها في الثلاجة.

للتزيين قم بنثر القليل من بسكويت اللوتس المطحون على وجه الكرات. عمر شويل - جدة حضريها فى رمضان ... ألذ طريقة لعمل حلو اللوتس الباردة تذوب فى الفم لازم تجريبها طعمها خطير جدا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضريها فى رمضان … ألذ طريقة لعمل حلو اللوتس الباردة تذوب فى الفم لازم تجريبها طعمها خطير جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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