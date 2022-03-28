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زيني سفرتك بأجمل الحلويات الشرقية… بأسهل طريقة اعملى بلح الشام تعد طريقة عمل بلح الشام في المنزل من أكثر الوصفات التي عليها إقبال شديد على مواقع الطبخ الإلكترونية، وهي من الوصفات التي يتم تداولها بين ربات البيوت في جلساتهم، وبلح الشام من الحلويات التي نحبها جميعًا ونقوم بتناولها باستمرار وبشرائها من محلات الحلوى، ولكن يمكنك الآن تحضير كل الوصفات في المنزل ومن بينها بلح الشام بنفس وصفة الجاهز بل وألذ بالإضافة إلى أنه أكثر ضمانًا من بلح الشام الجاهز. طريقة عمل بلح الشام في المنزل مكونات الطريقة: – كوب كبير من الدقيق الأبيَض.

رشة فانيلا وملح.

ماء فاتر.

زيت نباتي.

ثلاث بيضات

نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة. طريقة التحضير والتسوية: – قومي بوضع وعاء على النار الهادئة وأضيفي نسبة صغيرة من الزيت النباتي والماء واتركيه على النار حتى يغلي الماء مع الزيت.

أضيفي النشا والدقيق الأبيض والفانيلا وقلبي جيدًا حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة ثم قومي برفع الوعاء من على النار.

اتركي الخليط يبرد ثم قومي بوضع العجينة داخل كيس مناسب وافتحيه من الأمام حتى تقومي بتشكيل أصابع البلح الشام.

ضعي طاسة القلي على النار وبها نسبة صغيرة من الزيت وابدئي في تشكيل أصابع بلح الشام وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي لامع. طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن المكونات: ثلاث بيضات.

فانيلا.

ملح.

سكر.

زيت نباتي.

ماء.

دقيق. خطوات التحضير: – قومي بوضع حلة معدنية على النار وبداخلها كمية من الزيت والسكر واتركي المكونات حتى تغلي.

أضيفي الدقيق واعجنيه جيدًا بصب الماء تدريجيًا ثم قومي بعجنه جيدًا ثم قومي بوضع العجينة في غرفة دافئة حتى تختمر قليلًا.

بعد أن تختمر العجينة ابدئي في تجهيز طاسة القلي بوضع نسبة ضئيلة من الزيت على النار حتى يسخن تمامًا.

بواسطة القمع قومي بتشكيل أصابع بلح الشام على النار وقلبيه حتى ينضج تمامًا و يصبح لونه ذهبي لامع.

أخرجيه من الطاسة حتى طبق مسطح يحتوي على مناديل ورقية لامتصاص و تشرّب الزيت.

وبعد أن يبرد قومي بوضع الشربات الساخن على بلح الشام البارد وابدئي في تقديمه. عمر شويل - جدة زيني سفرتك بأجمل الحلويات الشرقية... بأسهل طريقة اعملى بلح الشام احلى من المحلات وتحدي - ثقفني

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