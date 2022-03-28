نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد قشر الرمان السحرية للبشرة والشعر باستخدام وصفات طبيعية وبسيطة لتفتيح وتبييض وتوحيد لون البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد قشر الرمان عديدة حيث يدخل الرمان في الكثير من مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة والشعر، كما أن الرمان من الفاكهة التي تتميز بالطعم الرائع والمفيدة جدا للصحة وتقي الجسم من الإصابة بالأعراض، كما يعد لون الرمان من الألوان الجذابة، وبما أن قشر الرمان لديه العديد من الفوائد لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على وصفات قشر الرمان للشعر والبشرة. فوائد قشر الرمان الطبيعي للبشرة والشعر وصفة قشر الرمان لمنع تساقط الشعر طريقة الاستخدام طحن قشر الرمان المجفف ومزجه مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. يوضع المزيج على الشعر من الجذور وحتي الأطراف مع التدليك المستمر بلطف. يغطي الشعر بقبعة الاستحمام لمدة ساعة على الأقل. غسل الشعر بالشامبو المناسب وبماء فاتر. وصفة قشر الرمان لعمل ماسك تقشير البشرة طريقة الاستخدام مزج قشر الرمان المطحون مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة من السكر البني. يوضع المزيج على الوجه مع التدليك بحركاتك دائرية بأطراف الأصابع. يترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر وغسول مناسب للبشرة. وصفة قشر الرمان للتخلص من حبوب الشباب طريقة الاستخدام يتم وضع قشر الرمان في مقلاة على نار هادئة حتي يتحمص ثم يتم طحنه ليصبح علي هيئة مسحوق. يتم إضافة ملعقة صغيرة من ماء الورد وعصير الليمون حتي يتكون لنا مزيج متجانس. يوضع المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالماء الفاتر. للحصول على أفضل النتائج يتم تكرار الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع. وصفة قشر الرمان للتخلص من التجاعيد المبكرة طريقة الاستخدام خلط ملعقة كبيرة من مسحوق قشر الرمان مع ملعقة كبيرة من الحليب حتي نحصل على قوام متماسك. يوضع الخليط على الوجه النظيف ويترك حتي يجف الخليط ثم يغسل الوجه بالماء البارد. للحصول على أسرع نتيجة يتم تكرار الماسك 3 مرات خلال الأسبوع. ملحوظة: إذا كانت بشرتك دهنية يجب استعمل ماء الورد بديل للحليب. تقشير الجسم بقشر الرمان ُنصح فرك الجسم بقشر الرمان لأنه يساعد على تنظيف البشرة وترميمها يمكنك صنع تركيبات طبيعية بالمكونات التالية: 2 ملاعق طعام من مسحوق قشر الرمان.

ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو أو زيت بذور الرمان.

ملعقة سكر بني. طريقة الاستخدام إضافة ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو أو زيت بذور الرمان حسب الحاجة مع ملعقة صغيرة من السكر البني وملعقتين كبيرتين من مسحوق قشر الرمان. يوصى بتقليب المكونات مع بعضها وتدليك الجسم بالمزيج لتقشير كامل ثم شطف الجسم.

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