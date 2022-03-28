طولي ونعمي شعرك الخشن والقصير بخلطات طبيعية منزلية لشعر طويل وناعم كالحرير

الخلطات المستخدمة في تنعيم الشعر متعددة ومنها خلطات الزيوت وخلطات الكريمات والأجهزة العديد المستخدمة في تنعيم الشعر ومنها السيشوار والمكواة اللذان يعملان على تنعيم الشعر بشكل جذاب وجميل، ولكن هذه الأجهزة هي التي تعمل على تساقط الشعر من الجذور وكذلك تعمل على تقصف الشعر وتزيد من مشكلة الشخونة لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام كل هذه الأجهزة والكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية لأنها تعمل على تساقط الشعر وتسبب في ظهور مشكلة شيب الشعر الأبيض، والحل السحري الذي يعمل على نعومة الشعر هو إستخدام الزيوت الطبيعية التي تغذي الشعر وبصيلاته من الجذور إلى الأطراف.

حيث زيت الخروع وزيت الحية هو الذي يجعل الشعر ناعم كالحرير بشكل طبيعي وصحي، وسوف نقدم إليكي طريقة لتنعيم الشعر في المنزل بطريقة غير مجهدة وغير مكلفة وبمكونات بسيطة وغير متعددة وعليمي بعمل هذه الخلطة الطبيعية لتنعيم الشعر يوميا قبل النوم وخلال خمسة عشر يوما سوف تلاحظين الشعر الناعم والجميل والطويل والجذاب وودعا لكل مشكلات الشعر التي تسبب لكي الكثير من الإرهاق والتعب.

يعاني بعض الفتيات من وجود بعض المشكلات الشعر وتقصفه وعدم إطالة الشعر وايضا تعاني من تلف الشعر ووجود التجاعيد به، ويبحثون عن طرق لإطالة الشعر وتنعيمه فقد يستخدمون بعض مستحضرات المختلفة للشعر من الشامبو او البلسم او بعض الأدوية التي لا فائدة منها، وتقوم باتباع بعض الوصفات الطبيعية والزيوت التي تعمل على تنعيم وإطالة الشعر.

مكونات خلطة لتنعيم وإطالة الشعر

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة لتنعيم وإطالة الشعر