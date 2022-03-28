نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بشرتك خمرية.. صبغ الشعر أحمر طبيعيا بلون قوى وجذاب بمكونات طبيعية تستطيعي عملها بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر أحمر طبيعيا خطوة جريئة لا تقبل عليها كثير من النساء، على الرغم من جمال الشعر الأحمر، وهو يناسب كافة ألوان البشرة سواء كانت سمراء أو خمرية أو حتى بيضاء، ولهذا اللون أكثر من درجة منها الأحمر الداكن، وآخر عنابي، وكل منهما له مكونات معينة للحصول عليه بدقة.

صبغ الشعر أحمر طبيعيا

يعتبر صبغ الشعر بالون الأحمر من الصبغات العصرية التي تحبها العديد من النساء، وحيث انه تحب معظمهم التغيير في مظهرها من حين لآخر بتغيير لون الشعر وقصته لأنه يعطي شكلًا مختلفًا للوجه إليكم طريقة صغ الشعر بالون الأحمر طبيعياً بأكثر من طريقة كالاتي.

صبغ الشعر بالكركديه

1 كوب كركاديه مجفف.

ومقدار1 كوب ماء كبير.

طريقة التنفيذ:

أولا اناء كبيرة يوضع الكركاديه ومعه كوب الماء ويرفع على النار حتى يغلي لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك ينزل الكركاديه من على النار ويمهل حتى يصبح باردًا.

ثم يصفى ويوضع على الشعر بأكمله ويغطي بكيس لمدة 60 دقيقة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الساخن و يجفف جيدًا.

ثم يتم تكرار هذه الوصفة كل أسبوع للحفاظ على اللون الأحمر.

تلوين الشعر بملون الطعام الأحمر والزبادي

3 علب من الزبادي الطبيعي.

ملون الطعام الغذائي الأحمر.

قبعة بلاستيك.

طريقة التنفيذ:

أولا في طبق عميق يوضع الزبادي ومقدار مناسب من ملون الطعام حتى نحصل على الدرجة المطلوبة.

بعد ذلك يدهن الشعر بالخليط جيدًا ويغطى بالقبعة البلاستيك حتى 7 ساعات.

ثم يتم تنظيف الشعر بالماء.

صبغ الشعر عنابي طبيعي

يبحث الكثير عن تغيير لون الشعر ليس فقط صغار السن بل الذين يعانون من الشعر الأبيض الزائد ويعد صبغ الشعر بالحناء باللون الأحمر الرائع ومبهج والخلطة كالتالي:

1 حبة من البنجر المهروس جيدًا.

½ كوب عصير ليمون.

1 كوب ماء.

حناء.

طريقة التنفيذ:

في اناء تمزج جميع المكونات تمامًا للحصول على قوام متماسك.

بعد ذلك توضع الخلطة على الشعر باستخدام فرشاة الأسنان لمدة ساعة حتى نحصل على اللون العنابي.

ثم يغسل الشعر بالماء أولا ثم بالماء وشامبو مناسب لشعرك.