نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكوت العيد بالبرتقال.. طرق مختلفة لعمل بسكويت بالبرتقال مقرمش وهش طعم جديد ومختلف طعمة رهيب في المقال التالي

عمل بسكويت بالبرتقال، بسكويت بالبرتقال يعد من أفضل الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد ويشتهيه العديد من الأفراد المحبين للمخبوزات السريعة ويمكن إضافة العديد من النكهات له مثل الشوكولاتة أو الكراميل أو العديد من النكهات الأخرى التي تعطي مذاق رائع، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعداده يرجي متابعة مقالنا اليوم. عمل بسكويت بالبرتقال طريقة تحضير بسكويت بالبرتقال يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم إحضار إناء واسع ويتم دهنه بالزيت أو الزبدة مع وضع ورقة خبز فيه.

ثم يتم وضع الزبدة مع السكر وعصير البرتقال وبشر الليمون في الخلاط الكهربائي لمدة 3 دقائق

وبعد ذلك يوضع الدقيق على هذا المزيج ويخلط جيدا حتي نحصل على عجينة ملساء.

ثم يتم تقطيع العجينة بالشكل الذي يرغب فيه القائم بعمل الوصفة ويتم وضع أشكال البسكويت في الإناء المعد لدخول الفرن لمدة 30 دقيقة

حتى تأخذ اللون الذهبي من الجهتين.

ثم يتم وضع البسكويت في طبق التقديم حتي يهدأ من الحرارة ويقدم بالهناء والشفاء. بسكويت البرتقال مع الشوكولاتة البيضاء كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب من السكر نصف كوب من السكر البني

بيضة

ملعقة كبيرة من برش البرتقال

كوب وربع من الدقيق

ثلاث أرباع ملعقة صغيرة من البكينج صودا

2 كوب من رقائق الشوكولاتة البيضاء

كوب من الجوز المطحون طريقة تحضير بسكويت البرتقال مع الشوكولاتة البيضاء يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية ويتم وضع الزبدة مع السكر حتي نحصل على خليط ناعم.

ثم يوضع البيض مع برش البرتقال ويتم الضرب جيدا ثم يوضع الدقيق مع الملح والبكينج بودر.

ثم يوضع على الخليط السابق ويتم وضع رقائق الشوكولاتة والجوز المفروم.

يتم وضع قطع البسكويت في أناء معد لدخول الفرن لمدة 12 دقيقة ثم يترك البسكويت ليهدأ من الحرارة ويقدم بالهناء والشفاء. طريقة عمل البسكويت بالبرتقال للشيف هالة فهمي كيلو دقيق

كوب ونصف سميد

كوب سكر بودر

ربع كوب من عصير البرتقال

4 بيضات

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة روح البرتقال طريقة تحضير بسكويت بالبرتقال للشيف هالة فهمي يتم وضع الدقيق مع ملعقة كبيرة ممسوحة من البكينج بودر وفي إناء آخر يتم وضع السمن مع السكر ويتم الضرب جيدا.

حتي نحصل على قوام متجانس ثم نضع عصير البرتقال ويتم إضافة هذا المزيج إلى المكونات الجافة ويتم الخلط جيدا حتي نحصل على عجينة متماسكة.

ثم يتم تقطيع عجينة البسكويت بالشكل المرغوب فيه ويتم تسويتها على درجة حرارة 160 درجة مئوية وتقدم ساخنة. عمر شويل - جدة بسكوت العيد بالبرتقال.. طرق مختلفة لعمل بسكويت بالبرتقال مقرمش وهش طعم جديد ومختلف طعمة رهيب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكوت العيد بالبرتقال.. طرق مختلفة لعمل بسكويت بالبرتقال مقرمش وهش طعم جديد ومختلف طعمة رهيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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