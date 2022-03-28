نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة منزلية لصبغ الحواجب في المنزل بملعقة حنة بكل سهولة وبدون أضرار أقوي بديل للتاتو في المقال التالي
الحواجب الجميلة المرسومة هي التي تجعل أي سيدة تظهر بشكل جذاب وجميل والسبب في ذلك أنها هي التي تبرز الوجه وتعطي الشكل الجميل الرائع للوجه وأي فتاة، وتلجأ العديد من الفتيات لإستخدام الصبغات الشائعة المتعددة الألوان ومنها اللون الأسود والبني والأشقر والأصفر حيث جميع هذه الصبغات تجعل الحواجب ملونة بهذه الألوان، ولكن هذه الصبغات تحتوي على مواد كيميائية عند زوال تأثير هذه الصبغة يصبح شعر الحواجب ذات اللون الأبيض، بالإضافة إلى تساقطه لذلك علينا المحافظة على الحواجب لانها هي التي تعمل على جاذبية أي إمرأة وعلينا بأن نقوم بإستخدام المنتجات التي تعمل على صبغ الحواجب وفي نفس الوقت تكون خالية من أي مواد كيميائية.
وتعتبر الحناء هي السر الذي يعطي إليكي كل ماتحلمين به من اللون الذي ترغبين به ولا يوجد هناك أفضل من اللون البني وهو الذي يعطي إليكم الشكل الجميل الرائع، وتدخل الحناء مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى حيث تساعد هذه المكونات المضافة على تثبيت اللون وجعله يظهر بشكل أفضل، وسوف نقدم إليكي خلطة الحناء السحرية التي تجعلك تظهرين بشكل أفضل وجميل ورائع بدون تكلفة غالية.
الحواجب هى التى تحدد رسمه العين وإظهارها بمظهر جميل وجذاب، هناك معظم النساء يرغبون فى تلوين الحواجب بأقلام التحديد لرسم الحاجبين، ولكن هذه الطرق سوف تعرض الحواجب للسقوط وتكوين فراغات بها، وتعد الحناء من أفضل الطرق فى تلوين الحاجبين دون أن تضر بها، وسوف نقدم لكى سيدتى طريقة صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية.
مكونات خلطة الحناء لصبغ الحواجب
- ملعقتان صغيرتان من الحناء البودرة واللون على حسب رغبتك.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض لتثبيت اللون.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الحواجب
- قومي أولا بتحضير أداة تعمل على تسريح شعر الحواجب، وقومي بتسريحها في أتجاه واحد.
- بعد ذلك أحضري طبق صغير وضعي به ملعقتان صغيرتان من الحناء مع ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض لتثبيت اللون وقومي بخلط الحناء مع الخل جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي وإذا لم تحصلي على هذا القوام ضيفي القليل من الخل مرة أخرى.
- بعد ذلك ضعي نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع وزيت جوز الهند وقلبي المكونات ببعضها جيدا مرة أخرى حتى تتجانس وتختلط جيدا.
- ثم أحضري خلة الأسنان الخشبية الرفيعة وضعيها في هذه الخلطة وقومي برسم الحواجب الرسمة التي ترغبين بها مع مراعاة ملئ الفراغات التي توجد بين الشعرة والأخرى.
- أتركي هذه الصبغة على سعر الحواجب لمدة نصف ساعة حتى تجف، بعد ذلك أغسلي وجهك ومنطقة العينين من هذه الخلطة مع مراعاة ملامسة العينين وعند ملامستها قومي بغسلها جيدا بالماء البارد بعد ذلك سوف تحصلين على حواجب بارزة وجذابة.
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