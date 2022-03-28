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تعد الغريبة من الحلويات التى تقدم فى الأعياد مع الكحك والبسكويت والبيتى فور، وهى تعتبر من الحلويات التى لا تحتاج الى تكلفة كبيرة حيث انها تحضر بمكونات بسيطة ولاتحتاج الى وقت او مجهود كبير في إعدادها، ويمكن تقديم الغريبه بالشيكولاته وتزينها بالبندق او اللوزعلى حسب الرغبه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الغريبة البيتي. طريقة تحضير الغريبة الناعمة المكونات ٤ أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من السكر الناعم.

٢ كوب من السمنة البلدى.

بياض بيضة واحدة.

رشة من الملح.

فانيليا.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير في بولة كبيرة باستخدام المضرب الكهربائي نقوم بخفق السمت البلدى حتى يتغير لونها إلى اللون الفاتح.

نقوم بإضافة السكر ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر وتمزج المكونات ثم نضيف بياض البيض والفانيليا ونخفق مرة أخرى حتى تمتزج تماماً.

نقوم بإضافة الدقيق والملح ونعجن باليد حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم ونضغط عليها من المنتصف ونقوم بوضع قطعة من المكسرات المتاحة سواء بندق او لوز أو فستق مطحون.

وترص الغريبة في صينية الخبز وتوضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠ دقائق حتى تمام النضج من غير تغيير لونها.

تترك حتى تبرد تماماً ثم نقوم بحفظها في عبوة خاصة بالحلويات حتى التقديم. طريقة تحضير الغريبة بالسميد المكونات ٤ اكواب من الدقيق.

٢ كوب من السمن.

٢ ملعقة كبيرة من السميد الناعم.

٢ كوب من السكر.

فانيليا.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير في وعاء على نار هادئة نقوم بإضافة السكر مع السمن حتى يذوب السكر مع السمن.

في بولة كبيرة نقوم بإضافة السميد مع الدقيق ونقلب ثم نقوم بإضافة خليط السمن والسكر والفانيليا.

نقوم بالعجن حتى تختلط المقادير وتتكون عجينة متماسكة ولينة ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

نقوم بتحضير صوانى الخبز ونقوم بتقطيع العجين على شكل كور صغيرة الحجم ونضغط عليها من النصف وعليها المكسرات.

نقوم برصها في الصينية وتوضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠ دقائق فقط. عمر شويل - جدة طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الغريبة في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود - ثقفني

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