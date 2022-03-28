نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنشتري الشيبسي.. بحبة بطاطس أعملي شيبسي المصانع الفاخر في 5 دقائق مقرمش وخطير في المقال التالي
الشيبسي من اكثر الوجبات الخفيفة التي يتم استخدامها بشكل يومي, ولكن الشيبسي الجاهز يحتوي على العديد من المواد الحافظة وجودة المكونات غير مضمونة لذلك فقد يسبب العديد من المشاكل الصحية, ويرغب الكثير في عمل الشيبسي في البيت ولكنه يمتص كمية كبيرة من الزيت عند القلي ويكون طعمه مختلف عن الشيبسي الجاهز ويرجع ذلك الي طريقة التحضير الخاطئة, وخلال المقال سنتناول طرح طريقة عمل الشيبسي في البيت بحيث يكون مثل المصانع دون أن يمتص أي زيت, وبكوب نشا واحد فقط.
ماهي المكونات المطلوبة لعمل الشيبسي في المنزل
مكونات إعداد الشيبسي سهلة وتوجد في البيت دائما وتتمثل في المكونات التالية:-
- حبتان بطاطس.
- كوب نشا.
- معلقة ملح.
- معلقة سكر.
- ربع كوب خل.
- معلقتين عصير ليمون.
- ثوم بودر.
- بصل بودر.
- بابريكا.
طريقة إعداد الشيبسي في البيت بسهولة مثل المصانع
البطاطس من الخضروات التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة, ولكن الشيبسي من أكثر وصفات البطاطس شيوعًا, ويمكن إعداد بسهولة كالتالي:-
- يتم تنظيف البطاطس وتقشر وتقطع على هيئة شرائح رفيعة جدا ويتم غسلها جيدا, ومن المفضل أن يتم استخدام البطاطس الحمراء لأن هذا النوع مخصص للقلي ويكون مقرمش بنسبة كبيرة.
- توضع شرائح البطاطس في إناء يوضع عليها كوب من الماء الساخن وتترك ربع ساعة وبعد ذلك يتم تصفيتها.
- يتم وضع البطاطس في كمية من الماء البارد ويضاف عليهم الخل والليمون والملح وهذه الخلطة تساعد في جعل الشيبسي مقرمش, وتترك في الخليط ساعة ويمكن وضعها في الثلاجة.
- يتم خلط النشا مع البصل المجفف والثوم المجفف والبابريكا ويقلب كل منهم معًا, وتساعد النشا في منع أمتصاص البطاطس للزيت بكمية كبيرة أثناء القلي.
- توضع خليط النشا على البطاطس وتقلب جيدا حتى تغطي البطاطس بشكل كامل.
- يتم تسخين كمية كبيرة من الزيت وتوضع به البطاطس في الزيت وتقلب حتى يصبح لونها ذهبي, وبعد ذلك يتم اخراجها من الزيت وتوضع في مصفاه للتخلص من اي زيت بها, وبعد ذلك يتم تقديم الشيبسي مع الصوص المفضل.
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