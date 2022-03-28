ضاع عمرنا واحنا بنشتري الشيبسي.. بحبة بطاطس أعملي شيبسي المصانع الفاخر في 5 دقائق مقرمش وخطير

الشيبسي من اكثر الوجبات الخفيفة التي يتم استخدامها بشكل يومي, ولكن الشيبسي الجاهز يحتوي على العديد من المواد الحافظة وجودة المكونات غير مضمونة لذلك فقد يسبب العديد من المشاكل الصحية, ويرغب الكثير في عمل الشيبسي في البيت ولكنه يمتص كمية كبيرة من الزيت عند القلي ويكون طعمه مختلف عن الشيبسي الجاهز ويرجع ذلك الي طريقة التحضير الخاطئة, وخلال المقال سنتناول طرح طريقة عمل الشيبسي في البيت بحيث يكون مثل المصانع دون أن يمتص أي زيت, وبكوب نشا واحد فقط.

ماهي المكونات المطلوبة لعمل الشيبسي في المنزل

مكونات إعداد الشيبسي سهلة وتوجد في البيت دائما وتتمثل في المكونات التالية:-

حبتان بطاطس.

كوب نشا.

معلقة ملح.

معلقة سكر.

ربع كوب خل.

معلقتين عصير ليمون.

ثوم بودر.

بصل بودر.

بابريكا.

طريقة إعداد الشيبسي في البيت بسهولة مثل المصانع

البطاطس من الخضروات التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة, ولكن الشيبسي من أكثر وصفات البطاطس شيوعًا, ويمكن إعداد بسهولة كالتالي:-