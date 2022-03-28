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الخلطة المعجزة.. التين المجفف وزيت الزيتون شفاء ودواء من الأمراض نقدم لكم في مقالنا اليوم أهم فوائد خليط التين والثوم وزيت الزيتون، فالتين مع الزيتون هما مكونان تم ذكرهما معًا في أحد سور القرآن الكريم وهذا دلالة على مدى فائدتهما للصحة، فكل الأطعمة والنباتات التي خلقها الله -عز وجل- لها فوائد عظيمة ولكن قد يكون هنا تفاوت في الفائدة، وزيت الزيتون من المعروف أنه أحد أفضل الزيوت الطبيعية الذي يتمتع بفائدة عظيمة للجسم ويمكننا إدخاله في الكثير من الوصفات كما أنه يمكننا عمل وصفات للبشرة والشعر منه نظرًا لفوائده المختلفة. كيفية تحضير خليط التين والثوم وزيت الزيتون المكونات: – عدة ثمرات من التين المجفف.

فصوص ثوم مقشرة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة التحضير:- قومي بوضع الثوم بداخل التين المجفف ثم قومي بوضعه على البخار حتى ينضج تمامًا واتركيه حتى يصبح طريًا.

بعد ذلك قومي بطحنه في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعمًا تمامًا ثم أضيفي زيت الزيتون بمقدار ملعقتين كبيرتين وقلبي المكونات جيدًا.

في برطمان زجاجي قومي بوضع الخليط بداخله وأحكمي غلقه جيدًا واتركيه لمدة يوم واحد في مكان درجة حرارته دافئة.

في وقت الاستخدام قومي بتناول ملعقتين كبيرتين يوميًا ومع تناوله في حالة أنك شخص مصاب بالسكر أو الضغط يجب مراقبتهما يوميًا مع تناول الخليط.

من الأفضل تناول الخليط يوميًا على الريق أو بعد تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة. أهم فوائد التين المجفف مع الثوم وزيت الزيتون من الفوائد الصحية التي تعود علينا من تناول الخليط هي كالآتي:- يعمل الخليط على ضبط نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي يطرد الضار منه من الجسم.

من الخلطات المفيدة لصحة العظام حيث أنه يقويها ويحمي من الهشاشة والليونة.

يضبط مستويات السكر في الدم فهو من الخلطات المفيدة للمصابين بمرض السكري المزمن بإحدى أنواعه.

يحمي من الكثير من الأمراض السرطانية فهو يقاوم الخلايا السرطانية قبل أن تتكون بداخل جسم الإنسان.

يمد الجسم بالطاقة والنشاط فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم.

يقوي جهاز الإنسان المناعي لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين سي. عمر شويل - جدة الخلطة المعجزة.. التين المجفف وزيت الزيتون شفاء ودواء من الامراض فوائد عجيبة سبحان الله - ثقفني

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