بأبسط المقادير أعملي الباستا فلورا بالمربي على أصولها بطريقة مظبوطة وبأقل تكلفة

الباستا فلورا من أهم انواع الكيكة المميزة والتي تختلف في شكلها تمامًا عن الشكل المعتاد عليه، وهي عبارة عن تارت كيكة يتم حشوها بالمربى حسب الرغبة وتقسيمها إلى مربعات لتعطي شكل رائع يمكن تقديمه في العزومات والمناسبات، والان سوف نتعرف على طريقة عمل الباستا فلورا بخطوات بسيطة يمكنكم متابعتنا الآن.

الباستا فلورا من أنواع الحلويات التي تعتبر مميزة في شكلها وفي طعمها وهي عبارة عن كيكة ولكن يتم حشوها وتقديمها بشكل مختلف، ولذلك يتم البحث من العديد من ربات البيوت عن كيفية تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، وبنفس الشكل الذي اعتدنا عليه، وهذا ما جئنا به اليوم وسوف نعرض طريقة عمل الباستا فلورا في المنزل يمكنكم متابعتنا الآن.

طريقة عمل الباستا فلورا في المنزل

يمكن الآن تحضير الباستا فلورا في المنزل بخطوات بسيطة، وسوف تصبح رائع ويمكن تقديمها في المناسبات أو للضيوف، وطريقة التحضير هي كالاتي:

المكونات

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح صغيرة.

خمس ملاعق من الزبدة كبيرة.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة واحدة كبيرة من بشر قشر الليمون، أو البرتقال.

بيضة واحدة كاملة.

عدد اثنين من صفار البيض فقط.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

علبة من المربي بالطعم المحبب.

طريقة التحضير