نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأبسط المقادير أعملي الباستا فلورا بالمربي على أصولها بطريقة مظبوطة وبأقل تكلفة في المقال التالي
الباستا فلورا من أهم انواع الكيكة المميزة والتي تختلف في شكلها تمامًا عن الشكل المعتاد عليه، وهي عبارة عن تارت كيكة يتم حشوها بالمربى حسب الرغبة وتقسيمها إلى مربعات لتعطي شكل رائع يمكن تقديمه في العزومات والمناسبات، والان سوف نتعرف على طريقة عمل الباستا فلورا بخطوات بسيطة يمكنكم متابعتنا الآن.
الباستا فلورا من أنواع الحلويات التي تعتبر مميزة في شكلها وفي طعمها وهي عبارة عن كيكة ولكن يتم حشوها وتقديمها بشكل مختلف، ولذلك يتم البحث من العديد من ربات البيوت عن كيفية تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، وبنفس الشكل الذي اعتدنا عليه، وهذا ما جئنا به اليوم وسوف نعرض طريقة عمل الباستا فلورا في المنزل يمكنكم متابعتنا الآن.
طريقة عمل الباستا فلورا في المنزل
يمكن الآن تحضير الباستا فلورا في المنزل بخطوات بسيطة، وسوف تصبح رائع ويمكن تقديمها في المناسبات أو للضيوف، وطريقة التحضير هي كالاتي:
المكونات
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة ملح صغيرة.
- خمس ملاعق من الزبدة كبيرة.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة واحدة كبيرة من بشر قشر الليمون، أو البرتقال.
- بيضة واحدة كاملة.
- عدد اثنين من صفار البيض فقط.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- علبة من المربي بالطعم المحبب.
طريقة التحضير
- في البداية قومي بتجهيز الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى يكون ساخن بعد التجهيز.
- احضري الخلاط الكهربائي أضيفي بداخله الزبدة من السكر.
- قلبي المكونات واخلطيها جيدًا بالخلاط حتى تصبح مثل الكريمة ويزداد حجمها.
- أضيفي بعد ذلك البيضة الواحدة واعيدي الخلط مرة أخرى.
- ثم أضيفي بعد ذلك صفار البيضتين.
- أعيدي الخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات، وأضيفي إليها الفانيليا.
- استمري في الخلط جيدًا وأضيفي أثناء الخلط بشر قشر البرتقال أو الليمون.
- هكذا قد تم تجهيز الخليط.
- احضري وعاء اخر واضيفي بداخله الدقيق، مع إضافة البيكنج باودر.
- اخلطي المكونات بملعقة للتجانس.
- ثم أضيفي الدقيق إلى الخليط الذي تم تجهيزه في الخلاط.
- اخلطي المكونات جميعها جيدًا حتى يصبح عجينة الباستا فلورا جاهزة.
- احضري قالب منخفض الحواف.
- ضعي في القالب ورق زبدة واخرجي الاحرف من الخارج حتى يصبح سهل إخراجها بعد نضجها.
- ضعي في القالب ٣ أرباع كمية العجينة، واتركي ربع واحد.
- ضعي القالب في الثلاجة لمدة خمس دقائق.
- اخرجي القالب من الثلاجة وقومي بوضع المربى وتوزيعها على العجينة بشكل جيد.
- اصنعي أشرطة من باقي العجين الذي تم الاحتفاظ به.
- قومي بوضع الأشرطة على الباستا فلورا حتى تعطي شكل المربعات وبداخلها المربى.
- ادخلي القالب الفرن في الرف الاوسط واتركيها حتى يتغير لونها إلى الذهبي.
- اخرجيها واتركيها تبرد وتقدم بألف هنا وشفا.
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