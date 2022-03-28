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طريقة فرد الشعر بكريم بانثينول، لا يوجد سيدة لا تبحث عن طريقة لفرد الشعر، لذلك يكثر البحث عن طريقة فرد الشعر بكريم بانثينول، فهو من أشهر أنواع المستحضرات التجميلية التي من خلالها يمكننا العثور على أفضل طريقة لفرد الشعر، وسوف نتحدث اليوم عن هذه الطريقة، فكريم بانثينول من الكريمات المرطبة للبشرة والتي ينصح باستخدامها الكثير من الأطباء نظراً لمفعولة القوى وثمنه القليل، ومؤخراً استخدمه الكثير من السيدات فى فرد الشعر وأعطى نتائج مذهلة من المرة الأولى من الاستخدام، لذلك إليكم فيما يلي تجربتي مع فرد الشعر بكريم بانثينول. طريقة فرد الشعر بكريم بانثينول لفرد الشعر باستخدام كريم بانثينول، عليك أن تقومي بالخطوات التالية: ضعي كمية متوسطة من الكريم على الشامبو أو البلسم.

ثم قومي باستعمال هذا الخليط قبل غسيل الشعر لمدة 3 مرات أسبوعيًّا.

اتركي هذا المزيج على شعرك لمدة لا تقل عن الـ 10 دقائق.

ثم قومي بغسل شعرك وجففيه من الماء جيدًا.

من الممكن أن تخلطي كريم البانثينول مع أي نوع من زيوت الشعر التي يمكن استعمالها كمرطب لفروة الرأس.

كما أنه من الممكن استخدام هذا الخليط لمدة 3 مرات أسبوعيا لمدة ساعة واحدة فقط، وسوف تلاحظين النعومة التي سيبدو شعرك عليها. طريقة عمل حمام كريم لفرد الشعر من الممكن أن يتم استعمال كريم البانثينول لعمل حمام كريم حتى يساعد على فرد الشعر بشكل بسيط، ويمكن فعل ذلك بعد غسل الشعر، وقبل تجفيفه، وهو كريم مرطب يتم وضعه في الشعر.

يحذر من استعماله على جذور الشعر تماما، فهو يوضع فقط على الشعر بطريقة متساوية، ثم يتم تمشيطه ولفه وتركه حتى الصباح، ثم قومي بشطفه بالماء فقط، وسوف تلاحظين الطراوة التي سيبدو شعرك عليها وسوف يصبح شكله أكثر من رائع. مميزات كريم بانثينول هو من الكريمات المشهورة والمنتشرة في الصيدليات.

هذا الكريم خفيف القوام ويصلح للبشرة الحساسة.

سعره يتراوح ما بين الـ 10 جنيهات وإلى 15 جنيهًا.

يحتوي على عناصر طبية رائعة تساعد علاج الشعر وتمنحه الطول والحيوية.

كما أنه مرطب مميز وفعال للبشرة وبذلك فهو لن يضر الشعر. عمر شويل - جدة بديل البروتين.. أفضل طريقة لفرد الشعر الخشن والمجعد بكريم بانثينول في البيت - ثقفني

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