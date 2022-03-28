نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليه وانتي مغمضة.. طريقة عمل خبز الصاج بدون فرن ولا خميرة بمكونين فقط طري ومنفوخ أحلي من الأفران في المقال التالي

عمر شويل - جدة خبز الصاج من أنواع الخبز الشامية الأصل والتي انتشرت بشكل كبير في كل البلدان العربية, ويستخدم خبز الصاج في الكثير من الوصفات وخاصة مع الشاورما وهو من أنواع الخبز اللذيذة والخفيفة والتي لا تحتاج الي مكونات معقدة لتحضيره والسعرات الحرارية به غير عالية, ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره في البيت بسهولة بحيث يتم الأستغناء عن شراءه من المخابز وتوفير تكلفة شراءه, وخلال مقالنا سنتناول عرض أفضل طريقة لإعداد خبز الصاج في البيت بسهولة دون الحاجة الي الفرن او الخميرة.

مقادير عمل خبز الصاج في البيت بسهولة

خبز الصاج من أنواع الخبز الخفيفة التي تحتوي على مكونات بسيطة وتوجد في أي بيت وهي:-

كوبان دقيق.

معلقة حليب بودر.

معلقة بيكنج بودر.

ربع معلقة ملح.

ربع معلقة سكر.

كوبان ماء.

كيفية إعداد خبز الصاج بطريقة صحيحة في المنزل

خبز الصاج لا يحتاج الي استخدام الفرن كما أنه يمكن تحضيره بسرعة دون الحاجة الي الانتظار لحين تخمره ولذلك فهو من أنواع الخبز السهلة في التحضير ويمكن إعداده كالتالي:-

يتم وضع الدقيق في إناء كبير ويوضع معه الملح والسكر والحليب المجفف ويقلب كل منهم معًا وبعد ذلك يتم نخل الخليط جيدا للتخلص من اي كتل أو شوائب.

يتم إضافة الماء الي الخليط بشكل تدريجي مع العجن بشكل مستمر وبعد أن يختفي الدقيق يتم البدء في العجن باليد لمدة عشر دقائق.

تترك العجين عشر دقائق وبعد ذلك يتم تقطيعها اجزاء صغيرة, ويتم فرد كل جزء بشكل دائري بحيث يمكن سمكها رفيع.

يتم وضع الخبز في طاسة على النار بعد تسخينها جيدًا وبعد ذلك يتم تقليب الخبز على كل جهة حتى يصبح لونه ذهبي.

كيفية إعداد حشو الفراخ لخبز الصاج

شاورما الفراخ من أفضل الحشوات التي تستخدم مع خبز الصاج ويتم تحضير شاورما الفراخ عن طريق تقطيع كمية من الفراخ شرائح وتوضع في طاسة ويوضع معها بصل وفلفل ألوان وملح وفلفل ويقلب كل منهم معا, وتترك حتى تنضج وتوضع في الخبز وتقدم.