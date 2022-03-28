كنز في بيتك داخل عصيان الباميه وانتي بترميه.. تعالي اقولك تعملي بيه ايه فكرة مش هتخطر على بالك

عصيات البامية من الاجزاء التي يتم التخلص منها عند طهي البامية, ولكن مالا يعرفه الكثير أن عصيان البامية لها العديد من الفوائد وأهمها أنه عبارة عن كرياتين طبيعي يمكن استخدامه لفرد الشعر وهو بديل عن أي كريمات فرد تتلف الشعر وتكون تكلفتها عالية, ولذلك يمكن استخدام عصيان البامية حيث أن ليس لها أي اضرار على البشرة, ويبحث الكثير عن الطريقة الصحيحة لاستخدامها على الشعر للحصول على ظأفضل نتيجة لها ويستفيد منها الشعر بأكبر قدر, وخلال السطور القادمة سنتناول الحديث عن طريقة فرد الشعر بسهولة بعصيان البامية.

طريقة فرد الشعر بعصيان البامية السحرية في البيت

تحتوي عصيان البامية على بروتين بنسبة عالية و الذي يعمل على تغذية الشعر وتكوين طبقة من البروتين عليه تعمل على فرد تجاعيد الشعر, وتعمل عصيان البامية على تقليل فقدان الشعر للرطوبة الموجودة به وبالتالي يقل جفاف الشعر والهيشان, وتساعد في تغذية بصيلات الشعر بشكل كبير وبالتالي الحفاظ عليها من التساقط, ويتم استخدام عصيان البامية كالكرياتين كالتالي:-

يتم وضع عصيان البامية في إناء مع كوب ماء وترفع على النار وتترك ربع ساعة حتى تتشرب كل الماء وتصبح طرية.

توضع في الخلاط ويتم خلطها بحيث يصبح قوامها ناعم جدًا وبعد ذلك يوضع عليها ربع كوب زيت خروع, ومعلقتين عسل, ويقلب كل المكونات معًا.

يوضع الخليط على الشعر بعد تقسيم الشعر خصل صغيرة لضمان وصول الوصفة لكل أجزاء الشعر.

تترك الوصفة على الشعر حوالي ساعتين أو أكثر حسب الرغبة ويتم غسل الشعر منها جيدا بشاميو مناسب.

أهم العادات التي يجب اتباعها لتقليل هيشان وجفاف الشعر