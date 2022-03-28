كريم الأرز لتفتيح طبيعي لبشرة ثابتة البياض

كريم الأرز لتفتيح طبيعي حيث تحلم كل سيدة وفتاة بأن تجعل بشرتها بيضاء وخالية من المشاكل، وهذ السر يكمن في هذا الكريم وهو من مكونات بسيطة وموجودة في كل منزل وكلها مواد طبيعية، وسوف تحصلين على بشرة بيضاء وصافية وخاليه من الحبوب والتجاعيد الموجودة بالبشرة، ويعد مكون الأرز الذي يوجد به العديد من الفوائد التي تغذي بشرتك، ومن السهل عمل الطريقة بالمنزل وبتكلفة ضئيلة جداً، ومن الممكن عمل طرق عديدة من الوصفات لتفتيح البشرة ونضارتها، ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل وتحضير واستخدام كريم الأرز لتفتيح طبيعي، وسر بياض اليابانيين، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.

مكونات عمل كريم الأرز لتفتيح طبيعي للبشرة

سوف نتحدث على مكونات عمل هذا الكريم حيث يعمل على نضارة البشرة ، والعمل على تفتيحها بطريقة رهيبة100% لن تصدقينها وهى كالتالي:-

ملعقتان من الأرز المكسور.

2ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة متوسطة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

نصف كوب ماء.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نسرد لكم طريقة تحضير واستخدام الكريم ونتعرف على سر بياض اليابانيين وبشرتهم ناصعة البياض، وهى كالآتي:-

ثم نقوم بإحضار إناء ونضع به الأرز المكسور والماء نضع الإناء على نار متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يتبخر الماء مع القليل منه. يتم ذلك سكب الأرز في وعاء ويتم إضافة ماء الورد ثم النشا ثم زيت اللوز نخلطهم جيداً حتى نحصل على الكريم. بالتأكيد من الأفضل وضعه في علبة زجاجية ثم نحفظه بالثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى نستخدمه. ثم بعد ذلك غسل الوجه بالماء الفاتر لتنظيف البشرة من الأوساخ وتنشيفها بفوطة نظيفة. للتوضيح وزعي الكريم على الوجه ثم الرقبة بالتساوي. يتم استخدامه مرتين في اليوم ولمدة أسبوعين.

مكونات عمل كريم الأرز لتفتيح طبيعي بزيت الزيتون

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الأرز المطحون.

ثلث كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام