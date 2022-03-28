في 5 دقائق حضري فطائر الطاسة السائلة سهله وسريعة بمكونات اقتصاديه بسيطة

في 5 دقائق حضري فطائر الطاسة السائلة سهلة وسريعة تعاني الكثير من السيدات من عدم القدرة على تحضير وصفات مختلفة في تحضير الطعام، ولكن الآن نقوم بتوضيح طريقة تحضير الفطائر السهلة بمجموعة من المكونات الأساسية التي تساعد في تحضير أشهى الوصفات وأفضلها بطريقة مميزة للغاية حتى تتمكن من الحصول على مذاق مميز للفطائر والمأكولات بمكونات بسيطة ويتم تحضيرها في وقت قياسي، وقد نتعرف معا على طريقة التحضير ببعض المكونات البسيطة التي تساعد في الحصول على فطائر سائلة ذات مذاق مميز وجميل للغاية.

فطائر الطاسة السائلة سهلة وسريعة بمكونات اقتصادية

تحضير الفطائر السائلة من مجموعة من المكونات الأساسية التي تساعد في تحضيرها كوجبة سريعة وخفيفة من خلال تحضير التالي:

كوب ونصف من الماء ونفس الكمية من الحليب الدافئ.

ملعقة سكر وملعقة خميرة وملعقة ملح وتحضير بيضتين، وملعقة زعتر وفلفل ألوان وخضروات مشكلة حسب الرغبة.

يتم تحضير كمية من جبن الموتزاريلا حتى يتم رشها على الفطيرة من أعلى

طريقة تحضير الفطرية السائلة

توضع الخليط مع الخميرة ويترك حتى يتخمر تماما ويبدأ يخرج منه فقعات.

ومن ثم يتم وضع الدقيق مع السكر والملح وتقلب المكونات الجافة جيدا.

وبعدها يتم وضع البيض والزيت مع بعضهم ووضع الحليب والماء عليها وتقلب المكونات جيدا جيدا حتى تكون متجانسة.

ومن ثم يتم وضع هذا الخليط السائل على الدقيق والمكونات الجافة بكل تدريجي.

وبعدها يتم تقلب المكونات باستخدام المضرب الكهربائي او عن طريق استخدام الخلاط.

حتى تحصل في هذه الوصفة على خليط متجانس تماما وسائل الشكل,.

وبهذه الطريقة تتمكن من تشخين مقلاه ووضع كبشة من الخليط السائل هذا عليها حتى تنضج تماما,.

ويتم تقليبها على الناحية الأخرى ومن ثم يتم استكمال باقي الكمية حتى تنتهي.

ويتم وضعها مرة أخرى ووضع طبقة من مسحوق الطماطم عليها وتوضح كمية الخضروات الموجودة.

وعلى الوجه يتم وضع الجبنة الموتزاريلا وتوضع في الفرن حتى تسيح تماما، أو يتم تغطية الطاسة جيدا حتى تذوب الجبنة من على الوجه.

أهمية هذه الفطائر