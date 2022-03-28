نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. ضعيه على الشامبو قنبلة نمو الشعر في اسبوع واحد فقط تطويل وتنعيم ومنع التساقط نهائيا في المقال التالي
عمر شويل - جدة هناك العديد من مشاكل الشعر التي يواجهها الكثير من السيدات منها أن الشعر خفيف بسبب التساقط بشكل كبير, أن طول الشعر يزداد بصعوبة, ويرجع ذلك الي العديد من الأسباب منها العوامل الوراثية, ونقص العديد من المواد المغذية للشعر, وهناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لتطويل الشعر والتخلص من مشاكله المختلفة منها القرنفل فهو من المواد التي لها تأثير إيجابي على الشعر و يساعد في تطويل الشعر وزيادة كثافته, ولذلك سنوضح في السطور التالية كيفية استخدام القرنفل للأستفادة منه بشكل كبير للشعر والتخلص من كل مشاكلة خلال أسبوع فقط.
كيفية استخدام القرنفل بشكل صحيح على الشعر لزيادة طوله وكثافته
القرنفل يحتوي على مجموعة من المواد التي تحفز خلايا فروة الرأس لأنبات الشعر مرة أخري, ويساعد في تطهير مسام الشعر من الدهون المتراكمه بها ويحفزها لأمتصاص الفيتامينات الموجودة والأستفادة منه, ويساعد في أمداد الشعر بالبروتين الذي يقوي الشعر ويقلل من تساقطه, ويساعد في تطويل الشعر بشكل كبير, ويمكن استخدام القرنفل عن طريق وضع كمية منه في الشامبو المناسب لنوع الشعر ويمكن غلي كمية من القرنفل واضافتها الي الشامبو ايضا ويترك دون الاستخدام لمدة يومين وبعد ذلك عند الاستخدام يتم تدليك فروة الرأس باستخدامه ويترك على الشعر خمس دقائق قبل الغسل.
الثوم وزيت الخروع لزيادة طول الشعر وإعادة إنباته بسرعة الصاروخ
الثوم عبارة عن مادة طبيعية ولكن له قدرة كبيرة في تحفيز الشعر لزيادة الطول والتخلص من الصلع ويستخدم بشكل كبير في العديد من المستحضرات للشعر, ويحتوي الثوم على مواد خاصة تعمل على إنبات الشعر مرة أخري ويعمل على تقوية بصيلات الشعر بشكل كبير, ويمكن استخدامه مع الزيت الخروع وهو من الزيوت المعروفة بقدرتها على زيادة كثافة الشعر, يمكن استخدام هذه الوصفة كالتالي:-
- يتم تقطيع الثوم شرائح ويوضع عليه ربع كوب زيت خروع.
- يوضع الخليط في حمام مائي وبعد ذلك يتم تقليبه حتى يصبح ساخن نسبيًا.
- يوضع على فروة الرأس جيدا مع التدليك بشكل جيد لمدة لا تقل عن عشر دقائق, ويترك على الشعر ساعة وبعد ذلك يتم غسل الشعر.
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