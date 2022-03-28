نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرواسون بالجبنة بطريقة فرد جديدة ومورقة توريق وعجينة قطنية وبطعم ألذ من الجاهز في المقال التالي
الكرواسون هو عبارة عن نوع من المخبوزات المميزة الهشة التي يتم الطلب عليه بشكل كبير، ويتم حشو الكرواسون بالعديد من الأطعمة المختلفة مثل الجبنة أو الشيكولاته أو المربى أو يمكن تناوله سادة، وفي الغالب يعتبر من أهم وجبات الإفطار المميزة، والان سوف نتعرف على كيفية تجهيز الكرواسون في المنزل بدلا من شرائه جاهز.
الكرواسون هو إحدى المخبوزات التي يحبها الكثير من الناس ويتم تناوله قد يكون بشكل يومي للافطار، فهو خفيف على المعدة، كما أنه مشبع، وطعمة لذيذ، ويمكن تناوله أما أن يكون سادة أو محشي بالجبن أو الشيكولاته أو المربى حسب الرغبة، ولكثرة شراء الكرواسون أصبحت تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيره في المنزل وذلك بغرض التوفير وحتى يتواجد في متناول أيدي جميع أفراد الاسرة، والان سوف نتعرف على طريقة عمل الكرواسون المحشي بالجبنة تابعوا معنا الان الخطوات بشكل تفصيلي.
طريقة عمل الكرواسون بالجبنة
جهزي الان الكرواسون اللذيذ الذي يحبه جميع أفراد أسرتك، وذلك بإتباع بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك في تقديمه باروع شكل مثل الجاهز، بل أفضل، وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- ١ كيلو من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- خمس ملاعق من السكر الناعم.
- رشة ملح.
- كوب من اللبن الحليب.
- كوب واحد من الزبدة.
- بيضة واحدة.
- قطرات من المياه الدافئة.
- كوب من الجبنة الرومي المبشور.
طريقة التحضير
- احضري وعاء مناسب صغير.
- أضيفي بداخله الحليب الدافيء، مع إضافة نصف كمية السكر.
- قلبي السكر مع الحليب حتى يذوب تمامًا.
- أضيفي إليه بعد ذلك الخميرة، وقلبي المكونات جيدًا.
- غطي الوعاء واتركي الخليط حتى يختمر ويتضاعف حجمة.
- احضري وعاء اخر واضيفي بداخله الدقيق، ورشة الملح، والزبدة، والبيض وباقي كمية السكر التي تم تحضيرها.
- اخلطي المكونات بيدك جيدًا واستمري في فردها حتى تتجانس مع بعض.
- أضيفي إلى هذه المكونات الحليب والخميرة.
- قومي بالهجن الآن جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة لينة وطرية.
- استمري في العجن لمدة عشرة دقائق، ثم غطي العجينة واتركيها لمدة ساعة كاملة لتختمر ويتضاعف حجمها.
- احضري العجينة وقومي بفردها على مكان صلب مرشوش بالدقيق.
- باستخدام السكينة قسمي العجينة الى مثلثات.
- ضعي بعض الجبن على قاعدة كل مثلث من هذه المثلثات.
- لفي المثلث حتى يصبح مثل الرول.
- هكذا افعلي مع كل الكمية التي تم تجهيزها.
- أحضري صاج مناسب الحجم.
- ادهني الصاج بالزبدة.
- قومي بعد ذلك برص كل القطع التي تم تحضيرها به، وادخليه الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- اتركي الكرواسون حتى يتغير لونه إلى الذهبي.
- اخرجي بعد ذلك وقومي بتغطيته حتى يصبح طري وجميل، ويتم تناوله بعد ذلك بألف هنا وشفا.
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