الكرواسون بالجبنة بطريقة فرد جديدة ومورقة توريق وعجينة قطنية وبطعم ألذ من الجاهز

الكرواسون هو عبارة عن نوع من المخبوزات المميزة الهشة التي يتم الطلب عليه بشكل كبير، ويتم حشو الكرواسون بالعديد من الأطعمة المختلفة مثل الجبنة أو الشيكولاته أو المربى أو يمكن تناوله سادة، وفي الغالب يعتبر من أهم وجبات الإفطار المميزة، والان سوف نتعرف على كيفية تجهيز الكرواسون في المنزل بدلا من شرائه جاهز.

الكرواسون هو إحدى المخبوزات التي يحبها الكثير من الناس ويتم تناوله قد يكون بشكل يومي للافطار، فهو خفيف على المعدة، كما أنه مشبع، وطعمة لذيذ، ويمكن تناوله أما أن يكون سادة أو محشي بالجبن أو الشيكولاته أو المربى حسب الرغبة، ولكثرة شراء الكرواسون أصبحت تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيره في المنزل وذلك بغرض التوفير وحتى يتواجد في متناول أيدي جميع أفراد الاسرة، والان سوف نتعرف على طريقة عمل الكرواسون المحشي بالجبنة تابعوا معنا الان الخطوات بشكل تفصيلي.

طريقة عمل الكرواسون بالجبنة

جهزي الان الكرواسون اللذيذ الذي يحبه جميع أفراد أسرتك، وذلك بإتباع بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك في تقديمه باروع شكل مثل الجاهز، بل أفضل، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

١ كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

خمس ملاعق من السكر الناعم.

رشة ملح.

كوب من اللبن الحليب.

كوب واحد من الزبدة.

بيضة واحدة.

قطرات من المياه الدافئة.

كوب من الجبنة الرومي المبشور.

طريقة التحضير