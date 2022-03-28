نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة عمل الكرواسون بالجبنة الهش والشهي في البيت في المقال التالي
يعد الكرواسون من المخبوزات الفرنسية الشهيرة والمعروفة في الوطن العربي، وحيث أنه من المعجنات الشهية التى يتم تقديمها بكل سهولة كوجبة لذيذة في الإفطار أو كوجبة للعشاء، حيث ينال الكرواسون بالجبنة إقبالاً شديد من الكبار والصغار وأنه أيضا من الأصناف المفضلة عند بعض الأشخاص، نظراً لمذاقه اللذيذ وتتميز أيضاً بأنه له فوائدها صحية عديدة، وحيث أن الكرواسون يتميز بأنه خفيف على المعدة، كما يتعدد حشوه الكرواسون بعدة حشوات مختلفة كالشوكولاتة أو المربي أو العسل أو الجبنة، وسوف نعرض لكم الآن على طريقة عمل الكرواسون بالجبنة زي المحلات بمكونات بسيطة وسهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة تحضير الكرواسون بالجبنة
المكونات:
- نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- كيلو إلا ربع من الجبنة الفيتا.
- أثنين كوب من الزبدة المقطع إلى شرائح رفيعة.
- كوب واحد من الحليب الساخن السائل.
- ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
- أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة.
- أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى يتم إحضار إناء صغير ثم ضعي فيه أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة مع كوب واحد من الحليب الساخن ثم اتركيهم جانباً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار إناء كبير آخر ثم ضعي في نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض مع أربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر الأبيض بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة صغيرة الحجم من الملح الطعام وقومي بإضافة خليط الخميرة وأعجبني المكونات جيداً معاً.
- الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بفرد العجينة على سطح صلب مرشوش بقليل من الدقيق ثم ضعي عليها قطع الزبدة المقطع إلى قطع رفيعة وبعد ذلك اطوي العجينة على بعضها ثلاث مرات بعد ذلك قومي بإدخال العجينة إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة وبعد ذلك قومي بإخراجها العجينة من الثلاجة وافرديها مرة أخرى ثم اطويها مرة أخرى ثلاث مرات وادخليها إلى الثلاجة لمدة 15 دقيقة إضافية.
- الخطوة الرابعة قومي بفرد العجينة بسماكة سنتمتر واحد وبعد ذلك قطعيها إلى مستطيلات بالحجم التي تريدينه حسب ذوق كل شخص ثم ضعي قطع الجبنة على وسط كل مستطيل ثم اطوي طرفي المستطيل نحو الوسط واعيدي الكرة حتى الانتهاء من كمية العجين.
- الخطوة الخامسة قومي بإحضار صينية مبطنة بورق زبدة ثم ضعي عليها قطع الكرواسون واتركيها حتى ترتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة تقريباً حتى يتضاعف حجمها ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة ثلث ساعة حتى يتم النضج وبعد ذلك قومي بإخراج الكرواسون من الفرن وقدميه إلى أفراد أسرتك.
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