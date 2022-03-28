أسهل طريقة عمل الكرواسون بالجبنة الهش والشهي في البيت

يعد الكرواسون من المخبوزات الفرنسية الشهيرة والمعروفة في الوطن العربي، وحيث أنه من المعجنات الشهية التى يتم تقديمها بكل سهولة كوجبة لذيذة في الإفطار أو كوجبة للعشاء، ‏حيث ينال الكرواسون بالجبنة إقبالاً شديد من الكبار والصغار وأنه أيضا من الأصناف المفضلة عند بعض الأشخاص، نظراً لمذاقه اللذيذ وتتميز أيضاً بأنه له فوائدها صحية ‏عديدة، وحيث أن الكرواسون يتميز بأنه خفيف على المعدة‏، ‏كما يتعدد حشوه الكرواسون بعدة حشوات مختلفة كالشوكولاتة أو المربي أو العسل أو الجبنة، وسوف نعرض لكم الآن على طريقة عمل الكرواسون بالجبنة زي المحلات بمكونات بسيطة وسهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير الكرواسون بالجبنة

المكونات:

نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض .

كيلو إلا ‫ ربع ‬ من الجبنة الفيتا .

أثنين كوب من الزبدة المقطع إلى شرائح رفيعة .

كوب واحد من الحليب الساخن السائل .

ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة .

أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض .

طريقة التحضير :