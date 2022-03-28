نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للسمنة.. حبة الإنقاذ السريع لتخسيس البطن وازالة الكرش في 3 أيام وبدون رجيم تمتعي بجسم مشدود ومسطح في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيادة الوزن من المشاكل التي لها العديد من الأضرار على الصحة, و تتراكم الدهون في الجسم بسب العديد من العوامل منها انخفاض معدل حرق الجسم للدهون, تناول الأكل بكمية زائدة عن أحتياج الجسم, ودائما ما يلجأ الكثير من أصحاب الدهون الزائدة الي تناول ادوية فقدان الوزن وهي من الاساليب التي تعطي نتائج ولكنها لها العديد من الأثار السلبية, ولذلك يستخدم العديد الطرق الطبيعة للتخلص من الدهون, وخلال السطور التالية سنطرح كيفية التخلص من البطن والجناب والأرداف خلال فترة قصيرة بحبة واحدة من مكون سحري.

وصفة القرنفل واللبان الدكر الجبارة للقضاء على البطن والأرداف

القرنفل واللبان الدكر من المكونات الطبيعية التي لها دور فعال في تحفيز الجسم الي التخلص من أي دهون متراكمة به, ويعمل على طرد أي سوائل في الجسم وبالتالي يعمل الجسم على تكسير الدهون, ويعمل على تعزيز عملية الهضم والتخلص من الغازات التي تتكون في الجسم ويعمل على ملئ المعدة بالألياف الطبيعية وبالتالي الشعور بالشبع لمدة طويلة وعدم تناول الطعام بكمية كبيرة, ويمكن استخدام القرنفل واللبان الدكر بأكثر من طريقة منها:-

يمكن مضع حبتان من القرنفل وحبتان من اللبان الذكر بشكل يومي وذلك للأستفادة منهما بشكل جيد.

يمكن نقع كل منهم في كوب ماء وبعد ذلك يتم ترك الخليط في الثلاجة وبعد ذلك يمكن تناوله على الريق وخلال ثلاث أيام سيلاحظ التخلص من الكرش نهائي, والأرداف.

الشمر للتخلص من أي دهون متراكم في الجسم

الشمر من أكثر المكونات التي تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات ولها فوائد كثيرة للجسم ومنها أنه يجعل الجسم ماكينة للتخلص من الدهون وتساعد في تسهيل عملية الأيض, ويحتوي على العديد من الألياف التي تغذي الجسم ويمكن استخدام الشمر كالتالي:-