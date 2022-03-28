نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهر رمضان على الأبواب تحضير عجينة القطايف داخل المنزل مثل الجاهزة في المقال التالي
تعد القطايف المقلية من أهم وأشهر الحلوى التي يتم تحضيرها في شهر رمضان حيث تدخل ضمن مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم داخل مصر والعديد من الدول العربية الأخرى، كما شبه طريقة صنع القطايف مع طريقة صنع الزلابية، ولكن يتم تحضير القطايف بطريقة مختلفة من خلال تحضير العجينة وتسويتها ومن ثم حشوها بعدة طرق مختلفة ثم يتم إعادة تسويتها من خلال وضعها داخل زيت القلي، كما توجد العديد من الطرق الأخرى والتي يحضر بها القطايف، ومع زيادة الطلب بشكل مستمر في تلك الفترة حول طريقة صنع عجين القطايف في المنزل، نقدم إلى حضراتكم أبسط الطرق من خلال السطور القادمة.
مكونات عمل عجينة القطايف
يوجد العديد من الطرق المختلفة التي تمكن ربات المنازل من تحضير عجينة القطايف داخل المنزل، ومن أبسط المكونات التي يتم من خلالها صنع القطائف تأتي كالآتي:-
- 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- نصف كوب من دقيق السميد
- نصف كوب من السكر الناعم.
- 3 أكواب ماء.
- 3 ملاعق صغير من مسحوق البيكينج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة.
- رشه صغيره ملح.
طريقة عمل عجينة القطايف
تفضل ربات المنازل صنع عجينة القطايف داخل المنزل وذلك لسهولة صنعها، لهذا نقدم إليكم طريقة عمل عجينة القطايف المقلية من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- قومي جميع المكونات التي تم ذكرها سابقاً في الخلاط الكهربائي.
- يتم خلط جميع المكونات مع التأكد من اندماج المكونات بشكل جيد من خلال تقليل السائل بواسطة ملعقة داخل الخلاط الكهربائي.
- قومي بوضع سائل عجينة القطائف داخل براد شاي
- ضعي مقلاة مخصصة لعمل الكريب أو صينية مسطحة لا يوجد بها أي حواف على نار متوسطة
- قومي بوضع عجينة القطائف من خلال صنع بعض من الدوائر داخل المقلاة.
- انتظري حتى يتم ظهور فقاعات صغيرة على سطح القطايف، ثم قومي بقلبها على الوجه الأخر وتأكدي من أنها أخذت اللون الذهبي.
- قومي بإخراج القطائف على قطعة قماش نظيف حتى تنتهي من الكمية.
- بعد الحصول على القطائف قومي بحشوها بالحشوة المفضلة لديكي ثم ضعيها في زيت قلي على درجة حرارة متوسطة حتى تحصلي على اللون الذهبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهر رمضان على الأبواب تحضير عجينة القطايف داخل المنزل مثل الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.