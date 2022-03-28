شهر رمضان على الأبواب تحضير عجينة القطايف داخل المنزل مثل الجاهزة

تعد القطايف المقلية من أهم وأشهر الحلوى التي يتم تحضيرها في شهر رمضان حيث تدخل ضمن مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم داخل مصر والعديد من الدول العربية الأخرى، كما شبه طريقة صنع القطايف مع طريقة صنع الزلابية، ولكن يتم تحضير القطايف بطريقة مختلفة من خلال تحضير العجينة وتسويتها ومن ثم حشوها بعدة طرق مختلفة ثم يتم إعادة تسويتها من خلال وضعها داخل زيت القلي، كما توجد العديد من الطرق الأخرى والتي يحضر بها القطايف، ومع زيادة الطلب بشكل مستمر في تلك الفترة حول طريقة صنع عجين القطايف في المنزل، نقدم إلى حضراتكم أبسط الطرق من خلال السطور القادمة.

مكونات عمل عجينة القطايف

يوجد العديد من الطرق المختلفة التي تمكن ربات المنازل من تحضير عجينة القطايف داخل المنزل، ومن أبسط المكونات التي يتم من خلالها صنع القطائف تأتي كالآتي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من دقيق السميد

نصف كوب من السكر الناعم.

3 أكواب ماء.

3 ملاعق صغير من مسحوق البيكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة.

رشه صغيره ملح.

طريقة عمل عجينة القطايف

تفضل ربات المنازل صنع عجينة القطايف داخل المنزل وذلك لسهولة صنعها، لهذا نقدم إليكم طريقة عمل عجينة القطايف المقلية من خلال اتباع الخطوات التالية:-