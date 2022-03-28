نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك بسكويت البرازق السوري في المنزل وتزيينه بالسمسم في المقال التالي
تجربة بعض الوجبات السورية لمرة واحده يجعل الأفراد لديهم رغبه فيه تجربة جميع الوصفات الخاصه بهم خاصةً أن الوصفات السورية الأكثر انتشاراً في العالم مقارنةً بالدول العربية الأخرى خاصةً في تحضير المعجنات حتى أن بسكويت البرازق السوري في يتصاعد تريند في جوجل عبر المواقع بالإضافة إلى انتشار تلك الطريقة عبر السوشيال ميديا في كثير من الجروبات الخاصه بالطهي حتى أن الأمهات أصبحت تلجأ إلى تحضير بسكويت البرازق وشراؤه من الخارج بدلاً من شراء البسكويت العادي السادة خاصةً أن بسكويت البرازق من البسكويت الذي يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة لذلك يصلح تناولهم للأطفال لإعطاء الجسم الطاقة واذا كنت ترغب في التعرف على طريقة تحضير بسكويت البرازق يمكنك متابعة الخطوات عبر هذا المقال.
طريقة تحضير بسكويت البرازق السوري
تفكر الأمهات في استغلال تلك الفترة التي تسبق شهر رمضان وتحضير أشياء خفيفة ترغب فيها الأسرة والأطفال قبل أيام الصيام حيث تعتبر معظم المعجنات غير مناسبة في أيام رمضان لذلك يتم تحضير المعجنات في تلك الفترة من أمثلة البسكويت والكيك وغيرهم وبدلاً من تحضير البسكويت العادي لاطفالك الخالي من النكهات.
مكونات التحضير:
- كأسين من الدقيق.
- كأس من السكر الأبيض.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- كيس من البيكنج باودر.
- كيس من مستخلص الفانيليا.
- مقدار 150 جرام زبدة.
- ذرة ملح.
- مقدار ربع كيلو جرام من السمسم.
- كأس من مكسرات الفستق المجروش.
- بيضه واحده.
طريقة التحضير:
- اولا انخلي الدقيق في طبق واسع ثم نضع البيكنج باودر ورشة الملح وقلبيهم باستخدام الملعقة الخشبية وتركهم جانباً.
- احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه مكون الزبدة ثم يوضع باقى المكونات من السكر وقومي بتشغيل الخلاط حتى يتم إخفاق الزبدة والسكر معاً.
- بعد أن يصبح خليط الزبدة ناعم ومتجانس نقوم بوضع البيضة في الخلاط وباقي المكونات السائلة من الزيت وتشغيل الخلاط مرة أخرى.
- اسكبي خليط الزبدة السائل على الدقيق ويتم العجن باليدين واحرصي على أن تكون العجينة متجانسة وطرية وغير ملتصقة.
- بعد أن يتم عجن المكونات وتصبح متجانسة يتم تركها لمدة لا تقل عن ساعه حتى ترتاح، تشغيل الفرن الكهربائي حتى يسخن أو الفرن العادي.
- قطعي العجينة إلى قطع صغيرة ورقيقة مثل البسكويت ثم ضعيها في السمسم على الجانبين وجه بالسمسم والآخر بمكسرات الفستق.
- بعد الانتهاء من تزيين البسكويت بالسمسم والفستق يتم رص البسكويت في الصينية المخصصة للبسكويت بعد دهنه بالزبدة.
- تدخل الصينية إلى الفرن لمدة ربع ساعه حتى تنضج وتصبح ذهبية مقرمشة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك بسكويت البرازق السوري في المنزل وتزيينه بالسمسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.