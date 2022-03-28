اصنعي بنفسك بسكويت البرازق السوري في المنزل وتزيينه بالسمسم

تجربة بعض الوجبات السورية لمرة واحده يجعل الأفراد لديهم رغبه فيه تجربة جميع الوصفات الخاصه بهم خاصةً أن الوصفات السورية الأكثر انتشاراً في العالم مقارنةً بالدول العربية الأخرى خاصةً في تحضير المعجنات حتى أن بسكويت البرازق السوري في يتصاعد تريند في جوجل عبر المواقع بالإضافة إلى انتشار تلك الطريقة عبر السوشيال ميديا في كثير من الجروبات الخاصه بالطهي حتى أن الأمهات أصبحت تلجأ إلى تحضير بسكويت البرازق وشراؤه من الخارج بدلاً من شراء البسكويت العادي السادة خاصةً أن بسكويت البرازق من البسكويت الذي يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة لذلك يصلح تناولهم للأطفال لإعطاء الجسم الطاقة واذا كنت ترغب في التعرف على طريقة تحضير بسكويت البرازق يمكنك متابعة الخطوات عبر هذا المقال.

طريقة تحضير بسكويت البرازق السوري

تفكر الأمهات في استغلال تلك الفترة التي تسبق شهر رمضان وتحضير أشياء خفيفة ترغب فيها الأسرة والأطفال قبل أيام الصيام حيث تعتبر معظم المعجنات غير مناسبة في أيام رمضان لذلك يتم تحضير المعجنات في تلك الفترة من أمثلة البسكويت والكيك وغيرهم وبدلاً من تحضير البسكويت العادي لاطفالك الخالي من النكهات.

مكونات التحضير:

كأسين من الدقيق.

كأس من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

كيس من البيكنج باودر.

كيس من مستخلص الفانيليا.

مقدار 150 جرام زبدة.

ذرة ملح.

مقدار ربع كيلو جرام من السمسم.

كأس من مكسرات الفستق المجروش.

بيضه واحده.

طريقة التحضير: