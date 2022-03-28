أسهل طريقة لتحضير الباذنجان المقلي بدون زيت من المنزل

يوجد فئات عديدة من الأفراد الذين يفضلون الطعام المقلي مثل البطاطس المقلية وكذلك قطع الدجاج المقلية وحيث يفضلها الكثير من الأفراد عن المشوية وفي الواقع تعتبر شهية وجذابة على الرغم من احتوائها على الكثير من الزيت أحياناً وتعتبر أصناف الطعام المقلي مناسبة لوجبات الافطار أو العشاء مثل القرنبيط أو البطاطس وكذلك الباذنجان المقلي المحبب للأفراد حيث يتم استخدام الباذنجان الرومي في القلي وبالرغم من استخدام الباذنجان المقلي في الكثير من الوجبات الأخرى مثل المسقعة والمقلوبة وغيرهم إلا أن الباذنجان المقلي فقط يتم تحضير وبشكل كبير في جميع المنازل ونقدم لكم موضوع اليوم طريقة تحضير الباذنجان المقلي بدون زيت عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الباذنجان المقلي

يعتبر احتواء الوجبات المقلية على الكثير من الزيوت والدهون هو من الأسباب التي تجعلها غير مفضلة بالنسبة للكثير من الأسر على الرغم من أنها لذيذه في التناول من أمثلة الباذنجان المقلي الذي يتشرب الزيت بكميات كبيرة مما يجعل الأمهات تشعر بالضيق خاصه في حاله إتباع نظام غذائي حيث يتعارض وجود الزيت مع الأنظمة الغذائية خاصه في حالات الريجيم لذلك يبقى سر تحضير الباذنجان المقلي دون تشرب الزيوت هو من الحلول التي يسعى إليها الجميع خاصةً عبر البحث المستمر على مواقع التصفح مثل جوجل، ويوجد الكثير من الحيل الإبداعية التي تجعل الباذنجان مقرمش ولا يحتوي على الزيوت لذلك نقدم لكم الطريقة عبر هذا المقال المقدم لكم.

تعتبر جميع أصناف الوجبات التي يتم تحضيرها من الوجبات المقلية من الأشياء الاقتصادية مقارنة بالوصفات الأخرى وعادةً ما يتم اللجوء إليها في وجبات الإفطار في جميع البيوت المصرية على الرغم من أن معظم أصناف الوجبات المقلية تعتبر ضارة بالصحة ومؤثرة على مستوى الدهون بسبب ارتفاع السعرات الحرارية بها نظراً لاحتوائها على الكثير من الزيوت.

مكونات التحضير:

اثنين من ثمرة الباذنجان الرومي.

ثمرة من الثوم المفروم.

رشه من الكمون.

قطرات من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.

ملح.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة من توابل البابريكا.

شطة حسب الرغبة.

مقدار نصف كأس من زيت النباتي للقلي.

طريقة التحضير: