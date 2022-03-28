نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البقلاوة الشرقية بالسمن البلدي بطريقة سهلة في البيت في المقال التالي

البقلاوة من الحلويات الشرقية المحببة والمشهورة بشكل كبير، فهي تحتوي على طبقات من رقائق عجينة الجلاش، ولها شعبية كبيرة في معظم دول العالم، كما تتعدد حشو البقلاوة إلى عدة حشوات مختلفة بالمكسرات أو بالفواكه المجففة، وكما تعد البقلاوة من الوصفات التى تحتوي على سعرات حرارية عالية فهي غنية بالكربوهيدرات والسكريات والدهون، كما تحتوي البقلاوة أيضاً على الفيتامينات والمعادن الموجودة في المكسرات، وحيت تتميز البقلاوة بأنها من الوصفات السهلة في التحضير والمعروفة في المطبخ الشرقي وخاصة في بلاد الشام، سوف نعرض لكم الآن على طريقة عمل البقلاوة بالسمن البلدي والمكسرات في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل البقلاوة بالسمن البلدي المكونات: علبة من عجينة الجلاش .

نصف كوب من السكر الأبيض .

أثنين كوب من السمن البلدي .

ربع كيلو جرام من الفستق حلبي المفروم .

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة حسب الرغبة .

القليل من ماء الزهر .

ثلاث أكواب من الشربات البارد . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بعجن ربع كيلو جرام من الفستق الحلبي مع نصف كوب من السمن البلدي ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف كوب من الشربات مع القليل من ماء الزهر ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن غير قابلة للالتصاق ثم قومي بدهنها بالسمن ثم نضع 8 طبقات من رقائق الجلاش مع دهن كل طبقة بالسمن . الخطوة الثانية يتم فرد حشوة خليط الفستق فوق العجين ثم نضيف لها ذلك طبقات أخرى من عجينة الجلاش مع دهنها بالسمن أيضاً ثم نضع طبقة أخرى من حشوة الفستق وثم بعد ذلك نضيف 8 طبقات من الرقائق الجلاش المدهونة بالسمن . الخطوة الثالثة قومي بتسخين الباقي من السمن ثم نسكبها فوق صينية البقلاوة ونقطعها بشكل المرغوب قبل أن ندخلها إلى الفرن ثم بعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة خفيفة لمدة ربع ساعة حتى تكتسب لوناً ذهبياً ويكتمل النضج تماماً قومي بعد ذلك بإخراج صينية البقلاوة من الفرن وهي ساخنة قومي بسكب عليها الباقي من الشربات البارد مباشرة وزينيها بالقرفة المطحونة أو الفستق الحلبي وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم ‏ قدميها إلى عائلتك . عمر شويل - جدة طريقة عمل البقلاوة الشرقية بالسمن البلدي بطريقة سهلة في البيت - ثقفني

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