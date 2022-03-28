نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار نجاح الطحينة البيضاء فى المنزل مثل أكبر المطاعم في المقال التالي
السمسم من المكونات الطبيعية الذي يحتوي على الماغنسيوم والحديد اللازم لأجسامنا يساعد اليمين في رفع نسبة الحديد في الجسم خاصة الذين يعانون من نقص الحديد، لا يدخل السمسم في وصفات مثيرة بالرغم من فوائد المتعددة، ولكن الطحينة من الأشياء العامة بجانب معظم الأكل ويحبها الناس جميعا يمكن إضافة الطحينة علي الفول أو سندوتشات الطعمية، بجوار المشويات سواء لحوم أو دجاج، تتميز الطحينة البيضاء بسر يجعلها مميزة عن التي يتم إعدادها في المنزل ولكن المكونات بسيطة يمكنك الحصول عليه، فأصبح الكثير يبحث عن الطحينة البيضاء بسر المحلات، تناول الطحينة مهم جدا للبشرة والشعر حيث يتم تعويض بعض العناصر التي تفقدها ولا يتم تعويضها، كما يتم إضافة السمسم في المخبوزات، أو مع السلطات والأكلات الصيني، كما يتم استخراج زيت السمسم واستخدام مع العديد من الوصفات.
مكونات الطحينة
- نصف كيلو من السمسم.
- كوبان من الطحين.
- كوبان من الزيت.
- ربع ملعقة من الملح.
طريقة عمل الطحينة
- محمص السمسم على النار جيدا ثم نقوم بتحميل الدقيق على النار لإخراج الرطوبة.
- نضع الدقيق والسمسم معا في الخلاط ثم نقوم بوضع القليل من الزيت مع التحريك الجيد.
- نحتفظ بالعجينة داخل الثلاجة
مكونات الطحينة البيضاء
- نصف كوب من الطحينة.
- كوب زبادي.
- ربع كوب خل.
- ملعقة من الزيت.
- نصف ملعقة كمون.
- نصف ملعقة بابريكا.
- عصير ليمون.
- ماء دافئ.
- ملح.
- فص ثوم مهروس
طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل
- نقوم بوضع الطحينة الخام الذي قمنا بإعدادها في المنزل في طبق كبير ويجب أن يكون عميق.
- باستخدام مضرب أو شوكة نضع القليل من الماء الدافئ ونقلب أن يفتح لون الطحينة.
- نضع الملح عليها ونخلطه.
- ثم تبدأ بوضع الزبادي ونقلب جيدا حتى نصل إلى ناعم.
- نضيف الخل سوف يصبح يمك الطحينة ثقيل نقوم بإضافة الليمون.
- نضع الماء ونخلط حتى يصبح قوامها ناعم ومتوسط.
- نضيف البابريكا والفلفل الأسود والكمون.
- نضع في ثوم مهروس.
- نقدم الطحينة في أطباق صغيرة.
- يتم إضافة الطحينة مع الكثير من المأكولات مثل الأكلات الشعبية وفي مطاعم الوجبات السريعة مثل الشاورما والنشويات والكفتة وغيرها.
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