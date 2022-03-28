اسرار نجاح الطحينة البيضاء فى المنزل مثل أكبر المطاعم

السمسم من المكونات الطبيعية الذي يحتوي على الماغنسيوم والحديد اللازم لأجسامنا يساعد اليمين في رفع نسبة الحديد في الجسم خاصة الذين يعانون من نقص الحديد، لا يدخل السمسم في وصفات مثيرة بالرغم من فوائد المتعددة، ولكن الطحينة من الأشياء العامة بجانب معظم الأكل ويحبها الناس جميعا يمكن إضافة الطحينة علي الفول أو سندوتشات الطعمية، بجوار المشويات سواء لحوم أو دجاج، تتميز الطحينة البيضاء بسر يجعلها مميزة عن التي يتم إعدادها في المنزل ولكن المكونات بسيطة يمكنك الحصول عليه، فأصبح الكثير يبحث عن الطحينة البيضاء بسر المحلات، تناول الطحينة مهم جدا للبشرة والشعر حيث يتم تعويض بعض العناصر التي تفقدها ولا يتم تعويضها، كما يتم إضافة السمسم في المخبوزات، أو مع السلطات والأكلات الصيني، كما يتم استخراج زيت السمسم واستخدام مع العديد من الوصفات.

مكونات الطحينة

نصف كيلو من السمسم.

كوبان من الطحين.

كوبان من الزيت.

ربع ملعقة من الملح.

طريقة عمل الطحينة

محمص السمسم على النار جيدا ثم نقوم بتحميل الدقيق على النار لإخراج الرطوبة.

نضع الدقيق والسمسم معا في الخلاط ثم نقوم بوضع القليل من الزيت مع التحريك الجيد.

نحتفظ بالعجينة داخل الثلاجة

مكونات الطحينة البيضاء

نصف كوب من الطحينة.

كوب زبادي.

ربع كوب خل.

ملعقة من الزيت.

نصف ملعقة كمون.

نصف ملعقة بابريكا.

عصير ليمون.

ماء دافئ.

ملح.

فص ثوم مهروس

طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل