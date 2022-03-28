بكل سهولة اعملي المعمول السعودي بطريقة بسيطة وسهلة في البيت

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يعد المعمول السعودي واسع الانتشار بشكل كبير نظراً لسهولة وسرعة تحضيرها في البيت، كما أن المعمول السعودي يعتبر من أحد أشهر الحلويات التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات، مكوناته المعمول السعودي متوفرة دائماً في كل بيت، وحيث يتميز المعمول السعودي بطعمه اللذيذ والشهية، وكما يتميز أيضا بكونه هش و لذيذ سوف نعرض لكم الآن طريقة عمل المعمول السعودي بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة أيضاً ولا تأخذ وقت ولا مجهود كثير في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل المعمول السعودي المكونات: عدد خمس أكواب من الدقيق الأبيض .

كوب ونصف من الحليب السائل .

كوب ونصف من السمنة .

كوب ونصف من الزيت .

نصف كوب من السكر الأبيض .

نصف كوب حليب مجفف .

أثنين ملعقة من بهارات الكعك .

ملعقة كبيرة من المحلب .

ملعقة كبيرة ماء الورد .

ملعقة كبيرة من الخميرة .

نصف ملعقة مستكة سائلة .

رشة من الملح . مكونات الحشو : كوب من معجون التمر .

ملعقة من بهارات الكعك .

ملعقة من زيت السمسم .

ملعقة من السمسم الأبيض . طريقة التحضير : اولاً يتم إحضار وعاء مناسب ثم ضعي فيه خمس أكواب من الدقيق الأبيض مع كوب ونصف من السكر ثم ضيفي بعد ذلك رشة من الملح مع كوب ونصف من الحليب السائل واخلطيهم جيداً حتى تتجانس المكونات معاً . ثانياً قومي بإحضار وعاء أخر ثم ضعي فيه كوب ونصف من السمنة مع كوب ونصف من الزيت ثم ضعي الوعاء بعد ذلك على النار مع التحريك المستمر في المزيج حتى تذوب المكونات وبعد ذلك يضاف إليهم الخليط السابق في الخطوة السابقة مع الفرك باليدين حتى تتشرب الزيت بالكامل وبعد ذلك يتم وضع الخليط في كيس بلاستيكي ثم قومي بوضع الكيس البلاستيكي في مكان دافئ ومغطى لمدة يومين كاملين. ثالثاً قومي بعد ذلك بتسخين الحليب و اضافته مع نصف ملعقة من المستكة السائل وملعقة كبيرة من الخميرة مع ملعقة كبيرة من ماء الورد ثم ضيفي إليهم ملعقة كبيرة من المحلب مع ملعقة من بهارات الكعك على الخليط بالتدريج مع العجن باليد لمدة ربع ساعة حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة ومتماسكة . رابعاً يتم وضع عجينة الكعك بمكان دافيء مغطاة لمدة ساعتين حتى ترتاح العجينة . خامساً قومي بخلط كوب من معجون التمر مع ملعقة من بهارات الكعك ثم ضيفي إليهم ملعقة من زيت السمسم مع ملعقة من السمسم الأبيض في وعاء بعد ذلك يتم تقطيع المعجون التمر إلى قطع صغيرة بعد ذلك قومي بدهن قوالب المعمول بالزيت ثم يتم إدخال كرة من حشو التمر داخل كل كرة من كرات العجينة ثم إغلاق العجينة جيداً يتم وضع حبات المعمول على الصينية واتركيها الصينية لمدة ساعة . سادساً قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة واتركيه الفرن حتى يسخن ثم نقوم بوضع صينية المعمول في الفرن لمدة عشرة دقائق أو حتى يتم النضج بعد ذلك يصبح جاهزاً وقدميها . عمر شويل - جدة بكل سهولة اعملي المعمول السعودي بطريقة بسيطة وسهلة في البيت - ثقفني

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