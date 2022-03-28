نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل القرص الفلاحي الطرية الهشة في المنزل في المقال التالي
تعد القرص الطرية والهشة من أشهى المخبوزات والمعجنات المصرية، وحيث يمكن تقديمها القرص الطرية سادة بدون حشو أو بحشوة التمر، فهي من الوصفات اللذيذة ومشبعة عند تقديمها للإفطار أو كوجبة خفيفة أو يمكن تقديمها وقت العصر مع كوب من الشاي أو المشروبات الساخنة، حيث أن القرص الطرية تتميز بأن لها قيمة غذائية عالية نظراً لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة وضرورية لجسم الإنسان، وسوف نعرض لكم الآن طريقة عمل القرص الطرية الهشة بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل القرص الطرية الهشة
تعتبر القرص الطرية ضمن أشهر المعجنات التي تنتشر في جميع الدول العربية وتعتبر من أكثر الأصناف تداولاً بسبب أسعارها الاقتصادية نتيجة لتناسبها مع الجميع وكلما كانت القرص هشه وخفيفة فذلك يدل على نجاح التحضير حيث تقوم المخابز بالإبداع في طريقة تحضير الخبز وإخراجها شهية وخفيفة حيث تعتبر القرص من الوجبات المتاح تناولها.
المكونات:
- عدد أربع أكواب من الدقيق المنخول.
- أثنين كوب من اللبن الرايب أو الزبادي.
- كوب واحد من السمن.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة ونصف من السكر الأبيض.
- رشة من ملح الطعام.
- كمية قليلة من السمسم.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار طبق عميق ثم ضعي فيه الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من الخميرة ثم بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة ونصف من السكر الأبيض ونقلبهم جيداً ثم بعد ذلك نتركه الخليط لمدة ربع ساعة.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء عميق آخر ثم ضعي فيه أربع أكواب من الدقيق مع اللبن الرايب أو الزبادي ثم بعد ذلك يضاف إليهم كوب من السمن مع رشة من الملح ثم بعد ذلك يعجن الخليط جيداً ثم نضيف إليها خليط الماء الدافئ والخميرة والسكر ونعجن الخليط مرة أخرى حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة لا تلتصق بوعاء ثم بعد ذلك غطى وعاء العجين ثم يترك الخليط لمدة ساعة حتى يختمر ويترك الخليط فى مكان دافئ.
- الخطوة الثالثة قومي بتقطيع العجينة إلى قطع دائرية صغيرة ثم قومي بفرد العجينة باليد إلى أن تنتهى من كمية العجينة ثم بعد ذلك قومي بإحضار صوانى كبيرة وبعد ذلك نضع العجين فى الصواني ثم بعد ذلك نرش بالسمسم على الوجه وتغطى الصواني بقطعة من القماش كبيرة وبعد ذلك تترك العجين حتى ترتاح لمدة ربع ساعة.
- الخطوة الرابعة بعد أن ترتاح العجين قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم بعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن واتركي القرص في الفرن إلى أن تنضج تماماً ويتغير لونها إلى الذهبي ثم بعد ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم إلى أسرتك.
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