أسهل طريقة لعمل القرص الفلاحي الطرية الهشة في المنزل

تعد القرص الطرية والهشة من أشهى المخبوزات والمعجنات المصرية، وحيث يمكن تقديمها القرص الطرية سادة بدون حشو أو بحشوة التمر، فهي من الوصفات اللذيذة ومشبعة عند تقديمها للإفطار أو كوجبة خفيفة أو يمكن تقديمها وقت العصر مع كوب من الشاي أو المشروبات الساخنة، حيث أن القرص الطرية تتميز بأن لها قيمة غذائية عالية نظراً لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة وضرورية لجسم الإنسان، وسوف نعرض لكم الآن طريقة عمل القرص الطرية الهشة بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل القرص الطرية الهشة

تعتبر القرص الطرية ضمن أشهر المعجنات التي تنتشر في جميع الدول العربية وتعتبر من أكثر الأصناف تداولاً بسبب أسعارها الاقتصادية نتيجة لتناسبها مع الجميع وكلما كانت القرص هشه وخفيفة فذلك يدل على نجاح التحضير حيث تقوم المخابز بالإبداع في طريقة تحضير الخبز وإخراجها شهية وخفيفة حيث تعتبر القرص من الوجبات المتاح تناولها.

المكونات:

عدد أربع أكواب من الدقيق المنخول .

أثنين كوب من اللبن الرايب أو الزبادي .

كوب واحد من السمن .

ملعقة كبيرة من الخميرة .

ملعقة ونصف من السكر الأبيض .

رشة من ملح الطعام .

كمية قليلة من السمسم .

طريقة التحضير :