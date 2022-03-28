بديل الكولاجين.. معجزة كريم لبان الدكر والنشا لشد البشرة وإزالة الجلد الميت نهائيا من أول استعمال

كريم لبان الدكر والنشا لشد البشرة، من أهم الطرق الطبيعية والتي من خلالها من الممكن أن تتحقق النضارة المطلوبة للبشرة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أفضل الخلطات الطبيعية والتي من الممكن عن طريقها الحصول على البشرة ببياض ناصع، وخالية من أي تواجد للتجاعيد فضلا عن الأثر المغذي العميق على خلايا البشرة، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل تلك التركيبة المتميزة من اللبان الذكر، ووضعها على البشرة للتخلص تماما من أي أثر من آثار التجاعيد أو البهتان على البشرة.

كريم لبان الدكر والنشا لشد البشرة

تبيض البشرة باستخدام مكون لبان الدكر تعد طريقة ممتازة، وتحقق للبشرة العديد من المزايا إذا ما تم التحضير والتطبيق بتلك الطريقة الفعالة، والتي نتحدث عنها من خلال الآتي، حيث تعد التركيبة مثالية ومميزة، ومن السهل تركيبها في المنزل والاستفادة من مغذياتها، وصفة لبان الذكر من الممكن أن يتم استعمال المكونات الآتية للحصول على أفضل تأثير على البشرة، وأهم تلك المكونات ما يلي:

ملعقة لبان ذكر مسحوقة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة زيت لوز.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة ماء ورد.

معجزة كريم لبان الدكر والنشا لشد البشرة

من الممكن البدء في التحضير لتلك الوصفة من خلال الاتباع لما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة باستعمال مكون الفازلين وإذابته تماما فوق الحمام المائي.

يتم خلط النشا مع لبان الذكر الذي تم طحنه ويضافان إلى الفازلين.

لا بد وأن تكون الإضافة للمكونات تدريجية للحصول على الخليط الناعم سهل التطبيق على البشرة.

الخليط من المفضل تطبيقه من عشر دقائق إلى ربع ساعة، وبعدها يتم غسل البشرة بالماء الفاتر مع الغسول الطبيعي.

فوائد لبان الدكر