نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 3 أيام.. بليمونة وبدون رجيم تخلصي من الكرش نحفي البطن ب خلطه تخسيس البطن وازالة الكرش في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخسيس الكرش من بين أكثر ما يعد شاغلا للكثير من الناس فيما يتعلق بالسمن التي تحيط بمنطقة البطن والدهون العنيدة، والتي قد لا تستجيب للنظام الغذائي، وفيما يلي نوضح بعض المشروبات والوصفات الطليعية والتي لها القدرة على التعزيز من مستويات الأيض وحرق الدهون بالجسم للتخلص تماما من أي آثار للدهون المتسببة في تظهر الكرش.

طرق تخسيس الكرش بسرعة

منطقة الكرش يعتمد بشكل كبير تخسيسها على التناول للأطعمة الصحية مع ضرورة أن يتم تناول بعض المشروبات المحفزة بشكل كبير على تعزيز قدرة الجسم على الحرق للدهون، ومن أهم المشروبات والوصفات الطبيعية والتي تعزز من خطوة التخسيس الموضعي للكرش ما يلي في تلك الفقرات والتي نخص بالذكر فيها ما يلي:

مشروب الشاي الأخضر لتخسيس البطن والكرش

من الممكن أن يتم تناول مشروب الشاي الأخضر بشكل مستمر أثناء الالتزام بحمية غذائية ونظام يقلل من اختزان الدهون بالجسم، وهذا يحفز خلايا الجسم على التخلص تماما من أي دهون زائدة وبالتالي تتخلص منطقة البطن من أي نسبة دهون حول محيطها وتناول المشروب يكون من مرتين لثلاث مرات بعد كل وجبة بساعة.

مشروب الزنجبيل والقرفة لتخسيس الكرش

من المشروبات التي من الممكن أن يتم تناولها للتخلص من أي تواجد للدهون بالجسم، ومن خلال المداومة على تناول القرفة مع الزنجبيل فهذا ما يجعل الخلايا الدهنية تنكمش، ويقل حجمها حيث يتم استهلاك ما بها من دهون بشكل كبير، ومن الممكن تناول الزنجبيل مع القرفة من مرة إلى مرتين يوميا فالزنجبيل ميسر للهضم، والقرفة تضبط مستويات السكر بالدم.

الزبادي بالليمون لنسف منطقة الكرش

نسف الدهون بالكرش من الممكن أن يتم بالمواظبة على تناول الزبادي بالليمون يوميا فهي تحوي الفيتامينات المهمة للجسم وفي نفس الوقت من الممكن عن طريقها التخلص من أي دهون بالبطن.

مشروب القهوة الخضراء

أقوى العشاب الطبيعية والتي لها القدرة على أن تقوم بنسف الدهون تماما والتخلص تماما من الدهون والماء الزائد المختزن تحت الجلد ويتسبب في السمنة ومظهر الوزن الزائد، والانتظام في تناول فنجانين من القهوة لخضراء له دور في علاج سمنة البطن.