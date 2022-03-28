نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق عملت كيلو بسكويت بدون ماكينة ولا قمع مقرمش جدا ولذيذ زي المحلات بالظبط مش هتبطلي تعمليه في المقال التالي
بسكويت يت العيد هو واحدة من أهم مظاهر الأحتفال بالعيد حيث يتم تحضيره للأفطار وهو من الحلويات الخفيفة التي يحبها الكبار والصغار, ودائما مايتم شراء البسكويت للعيد جاهز من المخابز ولكن مع أرتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة بدأ الكثير في البحث عن طريقة لعمل البسكويت للعيد ولكن دون الحاجة الي استخدام ماكينة او أي أداة خاصة لعمل البسكويت, وخلال لسطور القادمة سنوضح كيفية تجهيز بسكويت العيد في البيت بمكونات بسيطة وفي وقت سريع.
ما هي مقادير تجهيز بسكويت العيد
- كوب دقيق.
- كوب زبدة.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة فانيليا.
- معلقة من رائحة البرتقال
- كوب من الحليب.
- كوب ونصف سكر مطحون.
- ثلاث بيضات.
- ربع معلقة ملح.
كيفية إعداد البسكويت للعيد في البيت دون الحاجة لأستخدام ماكينة
يمكن تحضير البسكويت في البيت بخطوات بسيطة وبمكونات سهلة متواجدة في البيت, ويمكن ذلك من خلال الآتي:-
- يتم نخل الدقيق جيدا ويجب استخدم نوع دقيق عالى الجودة للحصول على نتيجة جيدة للبسكويت, ويضاف على الدقيق البيكنج بودر والملح ويقلب كل منهم معًا.
- يتم وضع الزبدة ويجب أن يكون نوعها عالي الجودة وتكون نسبة الملح بها غير عالية, ويوضع معها السكر البودر, ويتم خفق الخليط جيدًا حتى يصبح مثل الكريمة الخفيفة.
- يتم إضافة البيض وهو في درجة حرارة الغرفة بالتدريج مع الخفق بالمضرب الكهربائي لحين الانتهاء من كل كمية البيض.
- يوضع الفانيليا على الخليط وبعد ذلك يتم إضافة الحليب ويقلب المكونات السائلة جيدًا.
- بالتدريج يتم إضافة الخليط الجاف على السائل مع التقليب برفق لحين الأنتهاء من كل الكمية وتكون عجينة طرية متماسة.
- تترك العجينة ساعة حتى ترتاح وبعد ذلك يتم تعبئتها في كيس حلواني واستخدام الشكل المراد لتشكيل البسكويت.
- يتم تشكيل البسكويت في صينية تم دهنها جيدًا بالزيت مع ترك فراغ بين كل واحدة والأخري حتى لا يلتصقا مع أثناء الطهي في الفرن.
- يوضع البسكويت في الفرن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونه أحمر جميل ويخرج من الفرن ويقدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب دقيق عملت كيلو بسكويت بدون ماكينة ولا قمع مقرمش جدا ولذيذ زي المحلات بالظبط مش هتبطلي تعمليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.