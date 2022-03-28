بكوب دقيق عملت كيلو بسكويت بدون ماكينة ولا قمع مقرمش جدا ولذيذ زي المحلات بالظبط مش هتبطلي تعمليه

بسكويت يت العيد هو واحدة من أهم مظاهر الأحتفال بالعيد حيث يتم تحضيره للأفطار وهو من الحلويات الخفيفة التي يحبها الكبار والصغار, ودائما مايتم شراء البسكويت للعيد جاهز من المخابز ولكن مع أرتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة بدأ الكثير في البحث عن طريقة لعمل البسكويت للعيد ولكن دون الحاجة الي استخدام ماكينة او أي أداة خاصة لعمل البسكويت, وخلال لسطور القادمة سنوضح كيفية تجهيز بسكويت العيد في البيت بمكونات بسيطة وفي وقت سريع.

ما هي مقادير تجهيز بسكويت العيد

كوب دقيق.

كوب زبدة.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة فانيليا.

معلقة من رائحة البرتقال

كوب من الحليب.

كوب ونصف سكر مطحون.

ثلاث بيضات.

ربع معلقة ملح.

كيفية إعداد البسكويت للعيد في البيت دون الحاجة لأستخدام ماكينة

يمكن تحضير البسكويت في البيت بخطوات بسيطة وبمكونات سهلة متواجدة في البيت, ويمكن ذلك من خلال الآتي:-