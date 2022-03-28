وداعاً لطبيب الأسنان.. تبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا

تبيض الأسنان هو أحد الموضوعات الهامة التي يهتم بها الكثير من الناس، حيث أن الاسنان البيضاء علامة من علامات النظافة والجمال، وكل إنسان يريد أن يظهر بمظهر راقي ولائق وجميل أمام كل الناس، فمن السيء أن يبتسم الإنسان أو يضحك وتظهر أسنانه بلون أصفر داكن، حيث أن الاسنان الصفراء الداكنة غير لطيفة الشكل والمظهر، وتعمل على التسبب في مشاكل صحية للأسنان فيما بعد، فلابد من الإهتمام بالوصفات الطبيعية التي من شأنها تقوم بتفتيح لون الأسنان بالتدريج من أجل الحصول على أسنان جميلة وناصعة البياض.

طرق تبيض الأسنان

يمكن تبييض الأسنان بكل سهولة دون اللجوء إلى عمليات الليزر الطبية المكلفة، حيث أن هذه الوصفة تتوافر مكوناتها بالكامل في كل منزل، ويتم تحضيرها من خلال اتباع الطريقة التالية:

المكونات

ملعقة من صودا الخبز

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من معجون الأسنان.

فرشاة أسنان.

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات السابقة في طبق صغير.

ثم نقوم بالاحتفاظ بالخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق في الثلاجة لوقت الاستخدام.

ثم نقوم بوضع قطعة على فرشاة الأسنان، ونقوم بفرك الأسنان جيدا من جميع الإتجاهات لضمان غسلهم جيدا.

ثم نقوم بشطف الأسنان بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أسنان بيضاء وجميلة.

تبيض الأسنان بالملح

تعتبر تلك الطريقة من أبسط الطرق التي يتم استخدامها من أجل الحصول على أسنان ناصعة البياض، كما أنها غير مكلفة نهائيا، حيث يتم تحضيرها كالتالي:

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الملح الأبيض.

ملعقة من معجون الأسنان.

3 ملعقة من زيت الزيتون.

فرشاة أسنان.

طريقة التحضير