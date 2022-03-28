ماتوا بسبب زيت الزيتون.. الاطباء يحذرون من استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يؤدي إلى الوفاة

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زيت الزيتون نتابعها عبر هذا التقرير، فمن المعروف مدى أهمية أن يتم إدراج كميات محسوبة من مكون زيت الزيتون ضمن نظامنا الغذائي، ولمكن من ناحية أخرى هناك ضرر من الممكن أن يقع على الإنسان إذا ما تناول كمية كبيرة من مكون زيت الزيتون بطريقة غير معلومة الكمية، وبطريقة فيها الكثير من العشوائية، وهذا هو ما يعرض متناوله للكثير من الأضرار، والتي نتحدث عنها من خلال تلك السطور المقبلة، والتي نخص فيها بالذكر كيفية تأثر الجسم بالكمية الكبيرة من هذ النوع من الزيوت، مع بيان لضرر البالغ على الإنسان إذا ما أدخل لجسمه كمية كبيرة من الزيت حتى ولو كانت الدهون صحية مثلما الحال مع زيت الزيتون.
اضرار زيت الزيتون
زيت الزيتون من المكونات الدهنية، والتي لا ضرر في أصل مكوناتها الأساسية، ولكن حجم الضرر كامن في الطريقة التي يتناول بها الإنسان هذا النوع من الزيوت، فضلا عن الحالة الصحية لكل إنسان، والتي قد تكون غير متناسبة مع تناول كميات كبيرة من الزيت، فمن أبرز الاضطرابات التي من الممكن أن يصاب بها الجسم عقب التناول لكميات عشوائية من الزيت الإصابة بحالة العسر الشديد في الهضم، فالتناول المفرط له يتسبب في حالة من عدم قدرة جهاز الهضم على أن يقوم بهضم الزيت بشكل جيد بسبب الكمي المفرطة، وهذا ما يستحث المعدة على أن تفرز الكمية الأكبر من الحامض المعدي، وبالتالي تنتج حالة الإصابة بالحموضة الشديد والتي قد يشعر بها الإنسان، وتتسبب في حالة من الالتهاب بالمعدة والتي قد تصل إلى حد التقرح المعدي والارتجاع المريئي.
اضرار أخري تحدث بسبب تناول زيت الزيتون
- أثر زيت الزيتون على الأوعية الدموية، حال الزيادة الغير مدروسة لمكون زيت الزيتون، وتناوله بكثرة.
- فهذا ما يتسبب بشكل كبير في لزيادة من كمية الدهون الداخلة للجسم وبالتالي تراكمها بشكل كبير بالشرايين، والأوعية الدموية.
- وهذا ما يعوق الدم عن السريان بطريقة طبيعية، وبالتالي يكون ذلك سبب بتصلب الشرايين.
- والضعف الملحوظ على عضلة القلب وخلل النبض وهذا ما يستشعره الإنسان من نهجان وعدم قدرة على التنفس بشكل طبيعي.
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