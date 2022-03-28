أسهل طريقة لتحضير برياني الدجاج بالزبادي على الطريقة الأصلية مثل المطاعم و المحلات

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أسهل طريقة لتحضير برياني الدجاج بالزبادى بطريقة المطاعم، تبحث الأمهات دائماً عن طرق ووصفات جديدة لوجبة الغذاء حيث تعد وجبة الغداء من أهم الوجبات التي يجتمع الجميع على تناولها، لذلك تحرص الأمهات على التنوع في تحضير هذه الوجبة الرئيسية، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال وجبة مغذية وسريعة واقتصادية جدًا تحتوي على كافة القيم الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان وهي برياني الدجاج بالزبادي بالطريقة الأصلية. مقادير برياني الدجاج بالزبادي كيلو من الدجاج مقطعة.

5 أكواب من الأرز.

كوب من الزبادي.

5 حبات من الطماطم.

10 أكواب من مرقة الدجاج أو الدجاج.

ملعقة صغيرة الكزبرة المفرومة.

نصف ملعقة الفلفل الأحمر الحار.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة من الكمون.

5 حبات من البصل من المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ورقة من الغار.

4 أعواد من القرنفل.

3 حبات من الحبهان.

ربع كوب من الزيت النباتي.

8 فصوص الثوم.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقة صغيرة من بهارات الجارام ماسالا (اختياري).

ملح. طريقة تحضير برياني الدجاج بالزبادي في البداية نقوم بتنظيف وغسل قطع الدجاج جيداً بالماء و الملح ونترك الدجاج في مصفاه لكي يتخلص من السوائل.

بعد ذلك نقوم وعاء كبير على النار و نقوم بوضع كمية من الزيت وعندما يسخن نقوم باضافة البصل المفروم والثوم المفروم.

نقلب البصل والثوم على نار متوسطة حتى يذبل البصل.

بعد ذلك نضيف الفلفل الأحمر الحار و البابريكا، الكمون، الفلفل الأسود، الغارام ماسالا والملح، وورق الغار، الكزبرة، القرنفل، الحبهان والطماطم.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا ويختلط مع البصل و الثوم.

ثم نقوم بوضع قطع الدجاج على البصل ونقلبهم مع بعضهم البعض جيدًا.

نضيف عليها علبة الزبادي ونخلطها مع الدجاج.

بعد ذلك نهدئ النار ونتركها لمدة 35 دقيقة حتى يتم تسويته الدجاج.

ثم نقوم بغسل الأرز بالماء ونصفيه ثم نقوم بوضعه على الدجاج ونقلبهم مع بعضهم.

بعد ذلك نضيف المرقة وتكون مغلية ونضيف الملح.

نتركها على نار عالية حتى يتشرب الأرز المرقة، ثم نهدئ النار ونغطيها ونتركها حتى يتم تسوية الأرز لمدة 15 دقيقة.

نأتي بالزعفران و 3 معالق من الماء ونقلبهم مع بعضهم حتى يذوب.

ثم نقوم بتوزيع خليط الزعفران على وجه الأرز ونقلبه بالشوكة لكي تحصلين على حبه وحبه.

يقدم برياني الدجاج بالزبادي في طبق التقديم وتقدم بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير برياني الدجاج بالزبادي على الطريقة الأصلية مثل المطاعم و المحلات - ثقفني

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