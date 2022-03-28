معجزة كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر

فرد الشعر الخشن بكريم نيفيا، من المنتجات المتميزة، والتي تتمتع بوجود كمية كبيرة من الفوائد لمتميزة والتي يقع تأثرها الإيجابي على الشعر، ومن الممكن أن تقومي بعمل خليط مميز من مكون كريم نيفيا مع مكونات طبيعية أخرى من الممكن أن تتخلصي من خلالها من أي مظهر من مظاهر الشعر الخشن المجعد، وفيما يأتي المزيد من التفاصيل حول أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل الخليط مع توضيح أهم الخطوات التي من الممكن من خلالها أن يتم التحضير للوصفة الفعالة لنعومة الشعر.

فرد الشعر الخشن بكريم نيفيا

كريم نيفيا لفرد الشعر من الممكن أن يستخدم للحصول على خصل الشعر المفرودة الناعمة والخالية بشكل تام من أي مظهر من مظاهر التجعد، تعد تلك التركيبة من بين أكثر التركيبات الطبيعية المغذية، والتي تعمل على التحسين من كفاءة ومظهر خصل الشعر وحمايته تماما من التقصف مع قدرة الوصفة على أن تصل لفروة الرأس وتعمل على ترطيبها والتحسين من نمو الشعر وتغذية البصيلات، وأهم المكونات في تلك التركيبة ما يلي، من الممكن أن تعتمدي على المكونات التالية للحصول على الشعر أكثر جاذبية وانسيابية ونعومة، والمكونات تكون على هذا النحو:

ملعقة من مكون كريم نيفيا.

وعاء ملائم.

فازلين مرطب.

زيت اللوز.

زيت الخروع.

ملعقة من النشا.

زيت السمسم.

ملعقة دقيق.

كيفية استخدام كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن

من الممكن أن يتم التحضير للخليط من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية: