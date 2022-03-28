7 حيل تجميلية مفيدة هتساعدك توفري فلوسك

انتي مش محتاجة تكسري ميزانيتك او تبوظيها عشان تعملي كل اللي انتي عايزاه ، سواء عايزة تشتري منتجات مكياج جديدة او في مكياج عندك نشف ومش عارفة تعملي فيه ايه ، دايما في حاجات ممكن تعمليها هتوفرلك في الوقت والفلوس ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 حيل تجميلية هتوفرلك فلوسك.

حيل تجميلية هتوفرلك فلوسك:

1- نضفي مكواة فرد الشعر بصودا الخبز والماية:

المكواة المسطحة والكيرلر او مكواة تجعيد الشعر بيتوسخوا بسرعة بسبب تراكم منتجات الشعر المختلفة عليها وممكن تنضيفها يبقى صعب جدا ، وممكن تصرفي فلوس كتير على مكواة شعر جديدة او لتنضيف القديمة ، ولكن في طريقة سهلة وفعالة تقدري تعمليها في البيت لتنضيف المكواة ، باستخدام مكونين اتنين بس هما صودا الخبز “الكربوناتو” والماية.

في طبق صغير اخلطي صودا الخبز مع الماية لحد ما يتكون عندك معجون ، افرديه على المكواة وسيبيه لمدة 10 – 30 ثانية ، وبعدها امسحيها بمنديل ، صودا الخبز بتساعد على قتل البكتيريا وهتخليكي تفردي شعرك بسهولة من غير اي مشاكل.

2- حطي الماسكارا الناشفة في ماية سخنة لاستخدامها مرة تانية:

لو عندك ماسكارا ناشفة وتاريخ صلاحيتها لسه منتهاش ، بنقولك مترميهاش لان ليها حل ، كل اللي هتعمليه حطي انبوبة الماسكارا في كوباية فيها ماية سخنة ، وسيبيها كام دقيقة ، الحرارة هتطري الماسكارا الناشفة وهتخليكي تقدري تستخدميها مرة تانية.

3- استخدمي مرطب الشفايف المكسور لتنعيم البشرة الجافة:

لو بلسم الشفايف او زبدة الكاكاو بتاعتك اتكسرت ، بدل ما ترميها تقدري تستفادي منها بطريقة تانية لتنعيم البشرة ، حطي زبدة الكاكاو المكسورة في علبة صغيرة وسيحيها باستخدام شمعة وسييبها تعيد تشكيلها تاني على حسب شكلل العلبة ، واستخدميها كمرطب للبشرة خصوصا الاماكن الخشنة زي الكوعين والركبتين.

4- لو اشتريتي بالغلط كريم اساس غامق على بشرتك, حطي له مرطب لتفتيحه:

اوقات كتير بنقع في الغلطة دي وممكن نشتري كريم اساس غامق على لون بشرتك ، ومش بنعرف نتصرف ازاي ، هل هترميه؟ اكيد لا ، بكل بساطة امزجي مع كريم الاساس كريم مرطب وكمية الكريم حسب درجة اللون اللي انتي عايزاها ، الحيلة دي هتفتح درجة كريم الاساس وهتخليكي تقدري تستخدميه.

5- ضيفي قطرة العين للمانيكير الناشف عشان تقدري تستخدميه مرة تانية:

في بعض الاوقات لما تقعدي فترة ماتستخدميش المانيكير ، ممكن ينشف ، في الحالة دي عشان تستخدميه مرة تانية ، كل اللي هتعمليه ضيفي له كام نقطة من قطرة العين وسيبيه شوية لحد ما القطرة تندمج مع المانيكير كويس ، وبعدها تقدري تستخدمي المانيكير مرة تانية.

6- تخزين المانيكير في التلاجة هيحافظ عليه لفترة اطول:

تخزين المانيكير في التلاجة بيساعد على الحفاظ عليه لفترة اطول ، لانه بيأدي لابطاء تغير اللون وتبخر مذيب المانيكير ، واللي بيحصل لما المانيكير يقعد فترة طويلة.

7- استخدمي كريم اساس افتح ككونسيلر:

مشكلة كريم الاساس الغامق مش هي بس اللي ليها حل ، لكن كمان لو اشتريتي كريم اساس افتح من بشرتك ليها حل ، بكل بساطة تقدري تستخدميه ككونسيلر ، او تحطيه كاضاءة للوش على نص الجبهه ، واتجنبي المحيط الخارجي للوش ، لان النقط اللي في المركز هي المكان اللي بيتركز فيها الضوء بشكل طبيعي وبيدي اضاءة للوش.

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