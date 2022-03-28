لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

طريقة عمل المهلبية بالشعرية من الوصفات المتميزة والتي من الممكن صنعها في البيت بأقل الإمكانات وتستطيع ربة المنزل أن تقوم بعمل الوصفة وفي أقل وقت بالاستعانة بالمكونات الجاري ذكرها من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة والتي نخص فيها بالذكر كل لمعلومات التي تتعلق بالمكونات الأساسية للمهلبية بالشعرية، والتي تعد مكوناتها متوفرة بمختلف البيوت، ووصفة مثالية من وصفات الحلى الشرقي، والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت بأقل الإمكانات، وفيما يلي أهم المكونات للوصفة، والخطوات الخاصة بالإعداد السريع لوصفة المهلبية بالشعرية.

مكونات إعداد المهلبية بالشعرية

من الممكن أن يتم عمل حلوى المهلبية من خلال الاتباع لبعض الخطوات البسيطة، وبتوفر مكونات تعطي أفضل قوام مثالي للمهلبية، ومن الممكن أن تقومي بالإعداد لكل المكونات والتي تتطلبها الوصفة للحصول على طبق حلوى مثالي بطعم فريد ومغذيات مهمة من فيتامينات ونشويات تعد من أهم مصادر الطاقة للجسم، وفيما يلي أهم المكونات والطريقة التي من الممكن اتباعها للتحضير السريع للوصفة، المهلبية بالشعرية من الممكن أن تقومي بعملها من خلال أن تحضري كل المقدار من المكونات الآتية:

كوبان شعرية.

ربع كوب سمن بلدي.

ملعقة زيت نباتي.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

نصف لتر حليب.

قدر ملائم.

طريقة تحضير وصفة المهلبية بالشعرية

من الممكن البدء بالتحضير للوصفة من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة على أن تتبعي الخطوات الجاري ذكرها في النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالقدر الملائم، ووضع الزيت والسمن وتسخينهما جيدا.

قومي بوضع الشعرية مع التقليب السريع لتحميرها حتى لا تحترق.

بحصول الشعرية على اللون الذهبي الميز تتم خطوة الإضافة للسكر مع الحليب والفانيليا واستمري في التقليب السريع.

بعد أن تقومي بالاستعمال لكل المكونات تحصلي على الخليط الناعم الكريمي والذي من الممكن بعدها أن تقومي باستعمال الهاند بلندر حتى تقومي بطحنه تماما.

تجدي أن الخليط تحول لقوام المهلبية المعروف، تستطيعي توزيع المهلبية في كؤوس أو بولات صغيرة وتقدم مزينة بالمكسرات أو جوز الهند مع الزبيب

المهلبية بالشعرية من أكثر الأكلات الحلويات التي يمكن إعدادها في البيت وذلك بسبب طعمها الجيد كما أن المهلبية بالشعرية يمكن صنعها في البيت بمكونات سهلة وسريعة بكوب من الشعرية وملعقتين من النشا حيث أن هذه الطريقة تعتبر من أسهل الطرق التي يمكن عمل حلوي المهلبية بالشعرية من خلالها لذا قدمنا لكم خطوات سهلة وبسيطة لعمل المهلبية بالشعري