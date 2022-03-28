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تعد الكنافة بالنوتيلا من اشهى الحلويات الشرقية التى انتشرت مؤخرا بشكل كبير فى محلات الحلويات، وتعتبر الكنافة من الحلويات الرئيسية على مائدة شهر رمضان المبارك وهي تقدم بأطعمه مختلفه وتقدم مع القطايف والحلويات الشهية الاخرى ولكنها تظل الطبق الرئيسي من بين الحلويات، لذلك اليوم نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا. مكونات عمل الكنافة بالنوتيلا نصف كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة السائلة.

٢معلقة كبيرة من السكر البودرة.

كوب من الشيكولاته النوتيلا.

٢كوب من القطر.

فسدق مجروش للتزين. مكونات القطر ٢كوب من السكر.

٢كوب من الماء.

معلقة من عصير الليمون.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا. طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا فى وعاء عميق نقوم بتقطيع الكنافة بشكل جيد.

نضع مع الكنافة بالزبدة والسكر البودرة.

نقلب المكونات جيدا مع بعضها حتى تتجانس تماما.

نحضر صينية وندهنها بقليل من الزبدة.

تقسم كمية الكنافة الموجودة على الصنيتين بالتساوى.

اضغط الكنافه بشكل جيدا ثم نضيف على الوجه القليل من الزبدة مرة اخرى.

ندخل الكنافة فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ونتركها لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يحمر الوجه الخلفى للكنافه.

نخرج الكنافة ونقوم بقلبها على الوجه الآخر وندخلها فى الفرن مرة اخرى.

نتركها فى الفرن حتى نتأكد من تسويتها وعند حصولها على اللون الذهبى الشهى.

نخرج الكنافة من الفرن ونسكب علي على صينية كوب من القطر.

نقلب صينية من الكنافة على سرفيس التقديم ثم نضيف إليها طبقة من الشيكولاتة النوتيلا.

ثم نأتى بالطبقة الأخرى من الكنافة فوق النوتيلا.

نضيف على الوجه الفستق المجروش وتصبح جاهزة للتقديم.

يمكن تقديم الكنافة بالفواكه الطبيعيه مثل المانجو.

ويمكن أيضا تحضيرها بالقشطه او المكسرات او الكاسترد مما يعطيها مذاق مختلف فى كل مرة نقوم بتقديمها. طريقة عمل القطر فى وعاء عميق نضع الماء مع السكر ونقلبهم بشكل جيد حتى ذوبان السكر تماما.

نرفع المكونات على نار متوسطة ونتركها حتى تتجانس مع بعضها ونحصل على القوام المطلوب للقطر.

نضيف اليه الليمون مع الفانيليا ونقلب جيدا ثم يرفع القطر من على النار ويترك حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام. عمر شويل - جدة تعلمي طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا في المنزل وبخطوات بسيطة وغير مكلفة والطعم لا يقاوم - ثقفني

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