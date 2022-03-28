طريقة سهلة وسريعة لتحضير الملوخية في البيت وبخطوات ناجحة والطعم أحلي من برا

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تعد الملوخية من الأكلات الشهية المحبوبة لدى الكبار والصغار، تقدم الملوخية مع الدجاج والارز والباذنجان المخلل، وهى من الأصناف السهلة في تحضيرها والغير مكلفة فهى لا تحتاج الى وقت طويل أو مجهود كبير فى تحضيرها، وتعرف الملوخيه بنوعين وهما الملوخيه الناشفه والملوخية الخضراء، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الملوخية بخطوات سهله. طريقة عمل الملوخية المكونات نصف كيلو من الملوخيه الخضراء.

٢كوب من الشوربة.

مكعب مرقة دجاج.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

٥ فصوص كبيرة من الثوم.

٢معلقة كبيرة من الزبدة. الطريقة نقوم اولا بتقطيع الملوخيه وتنظيفها جيداً.

وتنظيفها جيداً. نقوم بغسل الملوخيه جيدا بالماء ونقعها لمدة ١٠دقائق.

تصفى الملوخيه من الماء وتضع فى مكان ذات تهوية جيدة ونتركها حتى تجف وتصفى من الماء جيدا.

ثم نقوم بخرط الملوخيه بواسطة المخرطة اليدوية أو بواسطة الكبة الكهربائية ولكن من الافضل استخدام المخرطه اليدوية.

فى وعاء عميق نضع الشوربه مع مرقة الدجاج والملح والفلفل ونتركهم على نار متوسطة حتى الغليان.

نقوم بفرم الثوم مع الكزبرة بواسطة الكبة الكهربائية.

نضع ملعقة صغيرة من الثوم والكزبرة على الشوربة ثم نضيف الملوخية على الشوربه.

نقلب الملوخيه فى الشوربة جيدا ونتركها على النار حتى تبدأ فى الغليان.

نرفع الملوخيه من على النار ونتركها جانبا ونقوم بتحضير طشة الثوم.

فى طاسة صغيرة نضع الزبدة مع الثوم المفروم والكزبرة ونقلبهم جيدا حتى نحصل على اللون الذهبى.

نأخذ الثوم والكزبرة ونقوم بوضعه على الملوخية مع التقليب المستمر.

نقوم بتغطية الملوخية لمدة ٥دقائق وهنا تصبح جاهزة للتقديم.

تقدم الملوخيه مع الدجاج المحمر والارز الابيض او الارز بالشعريه. طريقة عمل الارز بالشعرية المكونات ٢كوب من الارز.

كوب من الشعرية.

٣اكواب من الماء المغلي.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة كبيرة من الزيت النباتى.

٢معلقة كبيرة من الزبدة. الطريقة فى وعاء عميق على نار متوسطة نضع الزبدة والزيت مع الشعريه.

نقوم بتحمير الشعيريه ثم نضيف اليها الارز والملح ونزوحهم مع بعضهما بشكل جيد.

نضيف اليهم الماء المغلي ونقوم بتغطية الوعاء.

عندما يتشرب من الماء ونقلبه جيدا و نقوم بتهدئة النار ونتركه لمدة ٣٠دقيقة تقريبا حتى يتم تسويته.

يقدم الارز ساخنا مع الملوخيه والدجاج. عمر شويل - جدة طريقة سهلة وسريعة لتحضير الملوخية في البيت وبخطوات ناجحة والطعم أحلي من برا - ثقفني

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