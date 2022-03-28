أسهل طريقة لتحضير فتة شاورما الفراخ على أصولها بالطريقة الأصلية بالصوص الأبيض الرائع

أسهل طريقة لتحضير فتة شاورما الفراخ، هناك العديد من الأكلات التي يتم تقديمها دائما في المطاعم ونذهب الى المطاعم لتناولها وهذا لانهم يستخدمون طريقتهم الخاصة لتحضيرها ومن أحلى وأطعم هذه الوجبات هي فتة شاورما الفراخ هذه الوصفة المتكاملة التي تحتوي على البروتين من الدجاج و النشويات من الأرز وصوص الأبيض المميز الذي يعطي للوجبة مذاق رائع، ويمكنك تحضيرها باللحم ولكننا اليوم سنقدمها لكم بالدجاج.

مقادير فتة شاورما الفراخ

الفتة اصبحت من أهم الوجبات الرئيسية التي يتم تقديمها في المطاعم و المحلات، وهناك العديد من الطرق و الوصفات لتحضير الفتة وتختلف كل دولة بتحضيرها للوصفة، وتعد فتة شاورما الفراخ من أحلي وأطعم هذه الطرق وهذا لأنه يتم إضافة تتبيلة خاصة للدجاج تعطية طعم مميز مع إضافة الصوص الأبيض و العيش المحمص، فهي من الوجبات المتكاملة و المغذية، مكونات التحضير هي:

صدور فراخ مقطعة شرائح رفيعة.

ماء بصل.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

نصف علبة زبادي.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.

ملعقة صغيرة من السماق.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

رشة من الحبهان المطحون.

مقادير الأرز

كوب ونصف من الأرز البسمتي.

4 أكواب من الماء المغلي.

مكعب مرقة لحمة.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملح.

فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

عيش محمص.

صوص فتة شاورما الدجاج

علبة زبادي

نصف كوب طحينة .

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

ملح.

فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ماء دافئ (حسب الحاجة).

طريقة تحضير فتة شاورما الفراخ

أولا نأتي بقطع الدجاج المقطعة شرائح بعد غسلها جيدًا.

ثم نضع عليها نصف علبة زبادي و ماء البصل و الثوم المفروم و الطحينة السائلة و الخل الأبيض و عصير الليمون و الملح والفلفل الأسود و السماق و الحبهان المطحون والكمون والكزبرة.

بعد ذلك نقوم بخلط كافة هذه المكونات مع الدجاج حتى يمتزجا مع بعضهم.

نغطي الدجاج ونتركه في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك نضع طاسة على النار و نقوم بوضع القليل من الزيت ونتركها حتى تسخن تماماً.

ثم نضيف الدجاج المتبل ونقلبها مع بعضهم حتى يتغير لون الدجاج، نشوح الدجاج بشكل مستمر حتى تتشرب الصوص تماماً ويتم تسوية الدجاج.

لعمل العيش المحمص، نأتي بالعيش البلدي أو الشامي ونقوم بتقطيعه مكعبات متوسطة الحجم.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بوضع القليل من الزيت بداخلها ثم نقوم بوضع العيش المقطع.

ندخل الصينية الفرن على رف الشبكة على درجة حرارة 200 درجة حتى يتحمص العيش، وقومي بتقليب العيش في الفرن كل فتره لكى لا يحترق، ثن نخرجة من الفرن ونقدمه بجانب فتة شاورما الفراخ.

أرز فتة شاورما الدجاج

نقوم بغسل الأرز البسمتي ونقوم بنقعه لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونضع القليل من الزيت ثم نضيف الكاري والكركم ومكعب مرقة لحمة ونقلبهم حتى يستخرجون رائحة.

نضيف الأرز على التوابل ونقلبه مع المكونات جيدًا.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم، ثم نضيف الماء المغلي.

نترك الأرز حتى يتشرب الماء ثم نهدئ النار ونتركها حتى يتم تسوية الأرز.

صوص فتة شاورما الدجاج

نقوم بوضع الطحينة و الزبادي و الثوم المفروم في وعاء كبير ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

ثم نضيف الخل الأبيض و عصير الليمون و الملح والفلفل الأسود و المايونيز.

بعد ذلك نقلب هذه المكونات مع بعضهم ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج مع التقليب حتى تحصلين على القوام المطلوب.

نأتي بطبق التقديم ونقوم بوضع الأرز البسمتي في الطبق ثم نضيف الدجاج ثم نوزع صوص الشاورما و العيش المحمص ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.

طريقة تحضير العيش المحمص

يقدم بجانب فتة الشاورما عيش محمص، سنقدم لكم طريقة تحضير بشكل صحي، الطريقة هي: