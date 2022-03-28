لا تقربوا هذا المشروب الخطير.. يرفع مستوي الكولسترول بشكل جنوني ويؤدي إلى انسداد الشرايين والإصابة بالنوبة القلبية !!

هناك العديد من المشروبات التي تكون سلاح ذو حدين ومن أهم تلك المشروبات هو الحليب كامل الدسم وبالرغم من فوائد الحليب كامل الدسم إلا أن له أضرار عديدة ومنها رفع نسبة الكوليسترول في الدم والدهون المشبعة التي تضر بعضلة القلب وتعمل على تصلب الشرايين وكثرة الإفراط به يمكن أن يصيب الإنسان بتراكم الدهون حول الأحشاء وتحت الجلد ويلحق الضرر بجسم الإنسان وبالرغم من فوائد الحليب كامل الدسم نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور اللازم لبناء الجسم وسوف نتناول في هذا المقال فوائد وأضرار الحليب كامل الدسم.

أضرار الحليب كامل الدسم وتأثيره على الجسم.

ما نجهله أن للحليب كامل الدسم أمراض عديدة سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

يحتوي الحليب كامل الدسم على نسبة عالية من الكوليسترول التي كثرة الإفراط منه يمكن أن يؤدي بالسكتات وتوقف عضلة القلب.

يمكن أن يسبب ذلك المشروب حموضة عالية في المعدة والتهابات وتقلصات في القولون.

يمكن أت يسبب النوبات القلبية لذا يجب توخي الحذر منه للأشخاص اللذين يعانون من أمراض قلبية مزمنة.

يرفع الحليب كامل الدسم نسبة السكر في الدم لذا لا ينصح به ابدًا لمرضى السكر حيث أنه يخرب البنكرياس ويعمل على اضطراب نسبة الأنسولين في الجسم.

يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تعمل على زيادة الوزن وظهور الكرش.

فوائد الحليب كامل الدسم.

عندما نستخدم الحليب كامل الدسم بطريقة صحيحة يمكن أن نستمتع بكثير من الفوائد ونوضحها لكم في الأسطر القادمة..

يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم إلى جانب فيتامين دال وفيتامين B12 الذي يعرف باسم فيتامين الحديد.

علاوة على احتوائه على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي تكون مفيدة لصحة الجسم.

يمنع هشاشة العظام وآلام المفاصل والروماتيزم.

مفيد جدًا للأطفال في تكوين الجسم وبناء العضلات وصحة الجسم.

يعمل على تقوية الأسنان ويستخدم في بناء الجسم والعضلات.

ما الذي يمكن صناعته من الحليب كامل الدسم.

للحليب مشتقات كثيرة يمكن أن نصنعها في المنزل بكل سهولة سوف نوضح هذه المشتقات من خلال النقاط التالية..