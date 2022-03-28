نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة الفازلين والنشا السحرية لتبييض وتفتيح الجسم وترطيبه وإزالة الخلايا الميتة والبقع نهائياً في المقال التالي
من المعروف أن إستخدام الخلطات الطبيعية في تبييض أو تقشير الجسم هو من أنسب وأفضل الحلول التي لا تسبب ضرر للجلد، لذلك تبحث جميع الفتيات والنساء عن أفضل هذه الخلطات لتبييض بشرة الجسم، فيتضح لنا من خلال نتيجة البحث أن خلطة النشا والفازلين تعد من الخلطات القوية والسحرية التي تساعد على ذلك بشكل سريع جدا، وفي نفس الوقت تكون طبيعية وصحية وتظهر نتيجتها في خلال أسبوع واحد فقط ومن الممكن أن نستخدمها في تفتيح المناطق الداكنة أو الحساسة.
وهذه الخلطة تكون أفضل من إستعمال أي نوع من أنواع كريمات التفتيح التي تتوافر في كل الصيدليات والمحلات، حيث أن هذه الكريمات تعمل على ظهور حساسية أو بقع حمراء على الجلد وبالتحديد على المناطق الحساسة، فأن الجلد بها يكون حساس جدا لذلك ينصح دائما بعدم إستعمال هذه الكريمات، لأنها ضارة جدا كما ذكرنا لذلك لكي نحصل على بشرة جسم تكون بيضاء لابد من إستخدام خلطة النشا والفازلين، فهذه الخلطة قادرة على تبييض جميع مناطق الجسم وهذا يحدث من خلال مزج عدة مكونات مع بعضها.
مكونات خلطة الفازلين والنشا لتبييض الجسم
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
طريقة عمل خلطة الفازلين والنشا لتبييض الجسم
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- وبعد ذلك قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ويتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد ونقوم بوضع هذه الخلطة علي الجسم ونتركها حوالي نصف ساعة تقريبا ثم يتم غسله بإستخدام الماء الفاتر.
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