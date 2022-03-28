معجزة كريم القهوة الرهيب لتبييض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والأسمرار تحدي التبييض الفوري

دائما تسعى كل إمرأة وفتاة إلى البحث جيدا عن أسرع الإستخدامات التي تساعد بشكل ملحوظ على تبييض الوجه، فقد نجد الكثير من الإستخدامات التي تعمل بالفعل على ذلك ولكن لا يمكننا أن نستخدم كل هذه الأشياء، فمن الضروري أن ننتظم على إستخدام شئ واحد فقط لأن الإختلاف أو التنوع في هذه الأشياء قد يضر البشرة تماما ويتلفها، فقد نجد عدد من الفتيات يقومون بإستخدام مستحضرات التجميل أو بعض كريمات التفتيح فهي لها القدرة على تفتيح البشرة ولكن بطريقة غير صحية وبطريقة ممكن أن تسبب ضرر كبير على الوجه.

وذلك لأنها تحتوي أو تتكون من عدة مواد كيميائية لا تصلح للإستخدام وخاصة على البشرة، نظرا لأن الجلد حساس جدا ولهذا السبب تفضل معظم الفتيات أن يستخدمون خلطة طبيعية أو كريم طبيعي يتكون من مواد طبيعية تفيد البشرة وتساعد على تبييض الوجه بدون أي ضرر يحدث له، ومن أهم هذه الكريمات هو كريم القهوة فهذا الكريم قد يتكون من عدد من المكونات الطبيعية وأنه غير مكلف ولا يأخذ وقت طويل لتجهيزه، وأنه يعمل أيضا علي معالجة البشرة من العديد من المشكلات فهو يمكنه أن يقضي على الهالات السوداء أو يزيل البقع الداكنة وغير ذلك الكثير.

مكونات كريم القهوة لتبييض الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الأطفال.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل كريم القهوة لتبييض الوجه