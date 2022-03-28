نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيش طاووق المشوي على اصوله بتتبيلة وخلطة سرية وبطريقة المطاعم وبطعم أول مرة تدوقيه في المقال التالي

الشيش طاووق يعد من أحلى المأكولات التي يعشقها أغلبية الناس في الكثير من الدول حيث أنه يتميز بمذاق جميل ولذيذ، وعادة يتم عمله بإستخدام أوراك الفراخ لأنها تكون طرية جدا ويتم تسويتها بشكل سريع، أما صدور الفراخ فقد تأخذ وقتا طويلا عند التسوية ونضيف إلى الشيش طاووق بعض الخضراوات ومن ضمنها هو البصل والطماطم والفلفل الأخضر أو فلفل الألوان، ولكن الشيء الأساسي الذي يجعل الشيش طاووق له مذاق ورائحة لذيذة وجذابة هي التتبيلة التي تضاف إليه. مكونات الشيش طاووق نصف كيلو من أوراك الفراخ المخلية.

كوب واحد كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من القشطة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل والكركم.

حبتان من البصل.

ثلاث حبات من فلفل الألوان.

ثمرتان من الطماطم. طريقة عمل الشيش طاووق قومي أولا بتقطيع أوراك الفراخ المخلية على شكل مكعبات متوسطة الحجم ويتم غسلها جيدا بالماء ثم نحضر التتبيلة حيث يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الزبادي.

ثم نضع نصف كوب كبير من القشطة ويتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

وبعد ذلك نقوم بوضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري وربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل والكركم.

ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها ونضع مكعبات الفراخ بها ونتركها لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي قومي بتقطيع البصل والفلفل والطماطم على شكل مكعبات تشبه مكعبات الفراخ.

ونحضر صينية ونضع بها قطعة من ورق الألمونيوم وندهنه بالزيت ونقوم بإحضار أسياخ أو أعواد خشبية ويتم وضع مكعب من البصل ومكعب من الفراخ والطماطم والفلفل وهكذا نستمر حتى نهاية العود.

وبعد إنتهاء كمية الفراخ والخضراوات نضع الأسياخ في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركه حتى يتم تسوية الفراخ جيدا. عمر شويل - جدة الشيش طاووق المشوي على اصوله بتتبيلة وخلطة سرية وبطريقة المطاعم وبطعم أول مرة تدوقيه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيش طاووق المشوي على اصوله بتتبيلة وخلطة سرية وبطريقة المطاعم وبطعم أول مرة تدوقيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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