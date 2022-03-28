وصفة النشا المعجزة لتبييض وإزالة تجاعيد الوجه بلا عودة ستبدين في سن ال20 مهما كان عمرك

شد الوجه يعد من الأشياء التي تسعى إليها العديد من السيدات وخاصة الذين يعانون من وجود التجاعيد في الوجه، وأيضا يعانون من وجود الترهلات أو الخطوط الرفيعة والتي تظهر بشكل ملحوظ في منطقة حول الفم أو الرقبة وغيرهم، فكل هذا يجعل المرأة تشعر بالإكتئاب لأنها ترغب دائما في أن ظهورها بمظهر جذاب وجميل وتكون في مرحلة شبابها فأن هذه التجاعيد أو الخطوط الرفيعة تجعلها تشعر بالتقدم في السن، وذلك يعد من أكثر الأشياء المزعجة والتي تريد أن تقضي عليها تماما ولكن بدون أي تلف يظهر على الوجه.

فمن المعروف أن هذه العلامات تظهر مع مرور الوقت أو مع التقدم في العمر، ولكن تبحث أغلبية النساء عن الحلول التي تجعلها تتخلص منها نهائيا بمعني أن تريد أن تستخدم أشياء تشد البشرة وتظهر وكأنها في ريعان شبابها، ولكي نحصل على ذلك لابد من إستعمال وصفة طبيعية مثل وصفة النشا حيث أن النشا هو الوحيد القادر على إزالة التجاعيد أو التخلص من الخطوط الرفيعة، فهو يساعد على شد الوجه فأن هذه الوصفة هي بديل الكولاجين والذي يتم إستخدامه لنفس الشئ أيضا ولكن هو يكون ضار وغير صحي على البشرة.

مكونات وصفة النشا لشد الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة النشا لشد الوجه