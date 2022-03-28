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يعد بسكويت التمر من أحلى أنواع البسكويت والذي يعشقه العديد من الأشخاص حيث أن الأطفال يحبون تناوله بكثرة وفي كل الأوقات، وأن هذا البسكويت قد يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية فهو ملئ بالبروتينات والمعادن والفيتامينات، فهو مغذي جدا بالنسبة لصغار السن لأن من أحد مكوناته الأساسية هو التمر فأن التمر هو مصدر مهم لإعطاء الجسم الطاقة اللازمة، وغير ذلك أن بسكويت التمر يكون سهل الهضم وطريقة خبزه سريعة وغير متعبة ومكوناته معروفة وبسيطة، ومن الممكن أن نقوم بعمله بإستخدام الزبدة أو السمنة أو بالزيت. مكونات بسكويت التمر ثلاثة أكواب كبيرة ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

كوب واحد كبير من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

بيضتان.

كوبان كبيران من العجوة.

ملعقتان كبيرتان من السمنة. طريقة عمل بسكويت التمر نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به بيضتان وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ثم نضع نصف كوب كبير من الحليب السائل وكوب واحد كبير من السكر.

وبعد ذلك يتم إضافة كوب واحد كبير من الزيت النباتي وقومي بتشغيل الخلاط لخفق جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد ثم نضع هذا الخليط في وعاء عميق.

ونضيف إليه ثلاثة أكواب كبيرة ونصف من الدقيق الأبيض المنخول وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثم نقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعض بإستخدام الإيد لكي نحصل على عجينة متماسكة وطرية وتكون ناعمة ونتركها قليلا حتى ترتاح.

وبعد ذلك قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها السمنة والعجوة ويتم تقليبهم مع بعض لمدة دقيقة ثم نرفعها من على النار.

ونقوم بفرد العجينة لتكون على شكل مستطيل نفرد عليها العجوة بعد أن تبرد تماما ويتم لفها ونحضر صينية وندهنها بالسمنة.

وقومي بتقطيع العجينة على شكل مربعات ونضعهم في الصينية ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يكون لونه ذهبي. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت التمر في المنزل بمكونات غير مكلفة وبخطوات سهلة وبطعم لذيذ - ثقفني

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