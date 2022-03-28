نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بالطريقة المصرية الأصلية بطعم وريحة رهيبة في المقال التالي

الباذنجان نوع من أنواع الخضراوات المفضلة لدى عدد كبير من الناس ويقومون بعمل الكثير من الأكلات التي يكون أساسها هو الباذنجان، فمن ضمن هذه الأكلات هي الباذنجان المقلي أو الباذنجان المحشي أو مخلل الباذنجان أو صينية الباذنجان باللحمة المفرومة وغير ذلك العديد، ولكن في هذا المقال يمكننا أن نقدم وصفة صينية الباذنجان باللحمة المفرومة، فهي تتميز بطعم شهي ولذيذ ويمكن أن يتم تجهيزها في وقت سريع وأيضا لا تكون مكلفة فهي من الأكلات المليئة بالعناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان. مكونات صينية الباذنجان باللحمة المفرومة نصف كيلو من الباذنجان الأسود الرومي.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

حبتان من البصل.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

ثمرة واحدة من الطماطم المبشور.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

نصف كوب كبير من عصير الطماطم.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

رشة من جوزة الطيب والزنجبيل. طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة نقوم أولا بغسل الباذنجان ويتم تقطيعه على شكل شرائح أو دوائر ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت.

وعند تسخين الزيت نضع شرائح الباذنجان وبعد الإنتهاء من قلي الباذنجان نضعه في طبق به مناديل مطبخ لإمتصاص الزيت.

ثم نحضر اللحمة المفرومة فنضع طاسة أخرى على النار ونضع بها أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي ونضع اللحمة المفرومة والبصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم.

ونقوم بإضافة رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وجوزة الطيب والزنجبيل والثوم البودر والبصل البودر ونستمر في التقليب.

وبعد ذلك نضع الجزر والطماطم المبشور والفلفل الأخضر ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة وفي النهاية نضيف عصير الطماطم ونتركهم على النار لمدة عشر دقائق ثم يتم رفعها من على النار.

وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية وندهنها بالقليل من الزيت ثم نضع طبقة من شرائح الباذنجان المقلي.

ويتم إضافة طبقة من اللحمة المفرومة ونضع طبقة أخرى من الباذنجان وفي النهاية ممكن أن نضيف صلصة أو عصير طماطم أو بشاميل ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يتغير لونها. عمر شويل - جدة صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بالطريقة المصرية الأصلية بطعم وريحة رهيبة - ثقفني

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