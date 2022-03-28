نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يشرب الطفل الماء وكم مرة وفوائدها.. “لو أم جديدة اعرفي التفاصيل لصحة مولودك” في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يشرب الطفل الماء وكم مرة أسئلة مهمة لكل أم لديها طفل رضيع. لحمايته من أضرار عدم شرب الماء وتأثيرها على صحته. خاصة أن الماء عنصر أساسي للإنسان ومن أهم العناصر الغائية لحفظ صحة الطفل. ولكن تبقى الحيرة في متى يشر الطفل الماء أو كم مرة يشرب الرضيع الماء في اليوم لاسيما أن عند الاختلاف في التوقيت المحدد من الأطباء قد يعرض الطفل للضرر. لاسيما إذا كان الطفل ممن يتناولون الحليب الاصطناعي أو حليب الثدي

متى يشرب الطفل الماء وكم مرة وفوائدها

تقع الأمهات في حيرة عندما يرزقهم الله بطفل. لاسيما الأمهات الجدد. فلا يعلمون كيف يتصرفن مع صغارهن في أمور التغذية المختلفة. ولعل أبرزها شرب الماء عند الطفل. فتبدأ تساؤلات متي يشرب الطفب الماء والذي أفاد الأطباء حوله أنه يشرب الماء عندما يتخطي عمره 6 أشهر لأن قبل ذلك المولود الجديد لا يستطيع شرب الماء. ويكفيه حليب الأم أو اللبن الصناعي لأن في حالة إعطائه الماء يمنعه من الرضاعة ويؤثر على نمو عندما يقلل لبن الرضاعة.

كم مرة يشرب الرضيع الماء في اليوم

تحدد الإجابة على تساؤل كم مرة يشرب الطفل الرضيع الماء في اليوم بأنه في عمر 6 أشهر يشرب الماء حوالي 4 مرات في اليوم بشرط ألا تزيد الكمية عن 120-240 مل من الماء يوميًا.

زيادة هذه الكمية بعد السنة الأولى من العمر مع تعليمه شرب الماء. وينصح أن يكون من كوب مفتوح، وتصل إلى عامين بعد الفطام، بما يحميه من الجفاف.

فوائد شرب الماء للرضيع

أجمع الأطباء على فوائد شرب الماء للرضيع وأهميتها لـ الأطفال فوق سن سنة يحتاجون إلى ماء أكثر من الأطفال العاديون. لتشمل على النحو الآتي:

تساعد في تحسين الذاكرة.

منع الإمساك عند الأطفال.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

تقوى جهاز المناعة وطرد البكتيريا.

منع الجفاف.

الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

تجنب مخاطر السمنة عند الأطفال.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما بتعلق بمتى يشرب الطفل الماء وكم مرة وفوائدها.. “لو أم جديدة اعرفي التفاصيل لصحة مولودك”