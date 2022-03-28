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تعتبر الغريبة أشهر أنواع الحلويات التي لابد من وجودها في عيد الفطر المبارك بين أنواع كثيرة أخرى من الحلوى مثل البيتي فور والبسكويت والكحك والمعمول وغير ذلك العديد، ولكن في هذا المقال سوف نقدم إليكي سيدتي طريقة تحضير الغريبة وما هي المكونات التي تحتوي عليها وكيفية تشكيلها وخبزها، فقد تشتهر الغريبة في أغلبية الدول العربية وكل دولة لها طريقة عمل مختلفة عن الدولة الآخري، فالطريقة التي يتم تقديمها هي أسرع وأسهل طريقة لعمل الغريبة المصرية. مكونات الغريبة المصرية كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من السمنة البلدى الباردة.

كمية مناسبة من الفول سوداني. طريقة عمل الغريبة المصرية نحضر وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من السمنة البلدى ونضعها في الثلاجه ونتركها حتى تتماسك ثم يتم إخراجها ونقوم بإحضار مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة متوسطة.

ونستمر في خفق السمنة حتى يكون لونها فاتح ولها قوام كثيف وكريمي وناعم جدا وبعد ذلك نضيف إليها نصف كوب كبير من السكر البودر ويتم تشغيل المضرب مرة أخرى لتجانس السمنة مع السكر.

وعند الحصول على قوام ثقيل قليلا وهش يتم وضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونستمر في الخلط ونحضر طبق آخر ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.

ثم قومي بإضافة خليط الدقيق على خليط السمنة بشكل تدريجي ونستمر في العجن ولكن بإستخدام الإيد للحصول على عجينة سهلة التشكيل لا يوجد بها أي تشققات.

وبعد ذلك نترك العجينة في الثلاجه لمدة ربع أو نصف ساعة حتي ترتاح وفي هذا الوقت نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ونقوم بتجهيز صينية مناسبة ويتم تشكيل عجينة الغريبة علي شكل كرات صغيرة الحجم ونضعهم في الصينية وبعد الإنتهاء يتم الضغط على هذه الكور ضغطة بسيطة ونضيف إليها فول سوداني ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها لتكون باللون الذهبي الفاتح. عمر شويل - جدة الغريبة الدايبة دوب بالسمنة البلدي وبإدق المقادير وبخطوات ناجحة ومظبوطة وبطعم ألذ من محلات المخبوزات - ثقفني

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