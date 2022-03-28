نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي خلطة طبيعية سحرية لتبييض البشرة والرقبة 10 درجات وإزالة البقع الداكنة من أول أستخدام في المقال التالي

الطبيعة تساهم في علاج العديد من المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات والسيدات ومنها من يساهم في علاج نزلات البرد ومنها من يستخدم في علاج السمنة المفرطة ومنها من يساهم في علاج البشرة والشعر، وتعد المكونات والأشياء التي تستخدم في علاج البشرة وجعلها بيضاء ومشدودة خالية من آثار حب الشباب والبقع الداكنة في الوجه، ويعتبر الترمس والشاي الأخضر وغيرها من الأعشاب الطبيعية الأخرى المتعددة ويعتبر الشاي الأخضر هو الذي يعمل على سريان الدروة الدموية في الوجه وتعمل على تفتيح البشرة وجعلها تبدو بشكل جميل وجذاب ورائع، حيث يدخل الشاي الأخضر مع العديد من المكونات الطبيعية الأخرى. مكونات ماسك تفتيح البشرة من الطبيعية ثلاث ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر.

ربع كوب من الماء.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. مكونات ماسك تفتيح البشرة من الطبيعة أحضري إناء وضعي به ربع كوب من الماء وضعيه على نار هادئة وضعي بها ملعقتان صغيرتان من النشا وقومي بتقليب هذه المكونات.

عند الحصول على قوام كثيف من هذا الخليط قومي برفعه من على النار وقومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وقلبي المكونات جيدا حتى تحصلين على قوام جيد.

بعد ذلك أتركي هذا الماسك حتى يبرد قليلا بعد ذلك قومي بوضع هذا الماسك على بشرتك وتجنبي ملامسة منطقة حول العينين.

بعد وضع هذا الماسك على بشرتك أتركيه حتى يجف، بعد جفافها قومي برفع هذا القناع أو الماسك من على البشرة.

بعد رفع هذا الماسك على بشرتك قومي بغسل بشرتك بالماء البارد وبعد غسل البشرة بالماء البارد قومي بتنشيفه بقطعة من القطن.

بعد تنشيف البشرة جيدا قومي بوضع كمية من المرطب مناسبة على بشرتك وقومي بتكرار وضع وعمل هذا الماسك مرتان في كل إسبوع حتى تحصلين على بشرة مشدودة وبيضاء.

بعد مرور عشرة أيام فقط من إستخدام هذا الماسك الطبيعي سوف تلاحظين بشرة جميلة وجذابة وبيضاء وبدون تكلفة. عمر شويل - جدة أقوي خلطة طبيعية سحرية لتبييض البشرة والرقبة 10 درجات وإزالة البقع الداكنة من أول أستخدام - ثقفني

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