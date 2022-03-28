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تعد القهوة من المكونات التى تساعد على تفتيح البشرة، حيث تعاني بعض النساء والفتيات من اسمرار البشرة، سوف نقوم بعمل كريم القهوة بالإضافة إلى بعض المكونات التي تساعد على تفتيح وتوحيد بشرة الوجه وإزالة البقع الداكنة، حيث تحرص بعض النساء على استخدام بعض مستحضرات التجميل لتفتيح البشرة، لكن يجب اللجوء إلى الوصفات الطبيعية حتى نحصل على أفضل النتائج والحصول على بشرة نضرة ومشرقة، فسوف نقوم بتحضير كريم القهوة بعدة طرق. كريم القهوة مع الحليب المكونات:- ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون .

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت اللافندر. طريقة التحضير:- نقوم بتحضير وعاء نظيف وجاف ونضع به القهوة مع النشا ونقلب ثم نقوم بإضافة الحليب السائل ونستمر في التقليب.

نضيف الزبادي و نمزج ثم نقوم بإضافة الليمون و جل الصبار وزيت اللافندر ونستمر في المزج حتى يتكون خليط كريمي.

نقوم بتوزيع الكريم على البشرة بالكامل باستخدام الأصابع ويترك على البشرة لمدة ١٥ دقيقة.

يكرر هذا الخليط لمدة شهرين متتاليين.

يجب عمل اختبار حساسية لعدم وجود التهابات بالجلد نتيجة استخدام الليمون. كريم القهوة مع النشا المكونات:- ٢ ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

٢ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير:- نقوم بتحضير وعاء صغير ونضع القهوة والنشا ونقلب ثم نقوم بإضافة ماء الورد ويمزج جيداً.

نضيف زيت جوز الهند مع باقي المكونات ونقلب حتى تتجانس المكونات تماماً.

نقوم بتحضير وعاء أخري ويوضع به خليط الكريم ويرفع على حمام بخار حتى يصبح القوام كريمي.

يرفع الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد تماماً وتفريغ محتوى الكريم في علبة فارغة نظيفة ومعقمة ويترك الخليط في الثلاجةحتى يتماسك ثم نقوم باستخدامه.

يوضع الكريم على البشرة يومياً ويترك لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

يستخدم هذا الكريم مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

تستخدم هذه الوصفات للتفتيح وإزالة البقع الداكنة ببشرة الوجه. عمر شويل - جدة مقشر القهوة الرهيب لتفتيح وتبييض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة والتصبغات في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر القهوة الرهيب لتفتيح وتبييض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة والتصبغات في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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